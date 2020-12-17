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    Роберто Карлос: «Дзюба – потрясающий футболист, эталон для российских игроков»

    Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Федора Смолова, форварда «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

    «Я называл Смолова «Смоловинью», когда мы работали в «Анжи». Он отличный парень, классный игрок, мой друг. Я был очень рад, когда увидел его в «Сельте», я желаю ему успехов, потому что он очень классный игрок. Мне хотелось бы, чтобы он всем показал, что такое русский футбол, потому что Смолов — очень яркий его представитель.

    Он потрясающий нападающий, забил много голов. Вообще есть два игрока, которых я очень ценю в российском футболе: это Смолов и Дзюба. Дзюба — потрясающий игрок, могу сказать, что он — эталон для российских игроков. Кроме того, могу еще сказать о Черышеве. Он играет в «Валенсии». Так что русский футбол идет верным путем», – приводит слова Карлоса Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии42
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      Рейтинг: +10961

      Cules2013 52 минуты назад

      Ну да, Дзюба - эталон, Смолов = Смоловинью, а Черышев просто в Валенсии играет. Может наоборот, не?
      Смолов уже много лет днище откровенное, Дзюба неплох, как таранный форвард, но это уровень, в лучшем случае, середняка АПЛ. А вот Черышев не раз показывал, что он игрок близкий к европейскому топ-уровню, но с таким количеством травм никто нормально нигде не сможет заиграть. Вот Денис и не смог.
      Карлос ради чего-то подлизывается?

      1
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      Рейтинг: +6504

      NewLife 2 часа назад

      Это было предисловие вопроса, написанного Карлосу на вчерашнюю конференцию. А вопрос такой: у вас там в сините не найдется местечка с хорошей зарплатой ?

      1
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      Рейтинг: +4621

      playsh 2 часа назад

      Уважаемый Роберто.Ты,видимо,смотрел выборку из забитых голов Дзюбы с пенальти.Ну,а про Смолова я вообще промолчу.Далече ты живёшь от России,вот и весь сказ.

      1
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      Рейтинг: +4621

      playsh > playsh 2 часа назад

      "...потрясающий" правой рукой игрок.Так понятнее будет.

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      Рейтинг: -1225

      Бoрат 3 часа назад

      Конечно эталон - " Делай с Дзюбой , Делай как Дзюба , Делай лучше Дзюбы " Гыгыгы . Слово " делай " МОЖНО ЗАМЕНИТЬ . Гыгыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +22436

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Эталон без панталон .

      3
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      Рейтинг: +3018

      raritet 3 часа назад

      Наверное , он был бы таким, если сбросить килограммов 10 лишнего веса и укрепив немного мускулатуру ног. По крайней мере до Ибрагимовича ему далеко.

      1
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      Рейтинг: +7487

      alp 4 часа назад

      дайте ченить сладенького.. а то после таких слов ощущение что я неспелый лимон сожрал....

      1
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      Рейтинг: -1225

      Бoрат > alp 2 часа назад

      Был бы ты пуделем , алармом или гаврюшей я бы предложил привычное - леденец Гыгыгы . Тебе - клубничку . Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +790

      S.K.V. 4 часа назад

      Видимо РОССИЙСКИЕ футболисты не такие как в остальном мире.

      1
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      Рейтинг: +10350

      JTherry 4 часа назад

      "...русский футбол идет верным путем"
      ...Роберто Карлос неудачный комплимент выразил российскому футболу, на европейской арене идущему "верным путем" к снижению в рейтинге УЕФА...

      4
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      Рейтинг: +2908

      ziborock 4 часа назад

      Хочется спросить у Карлоса а он еврокубки смотрел?!)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +749

      balam > ziborock 3 часа назад

      не смотрел.он за мылом нагнулся

      1
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