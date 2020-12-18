Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роберто Карлос: «Дзюба – потрясающий футболист, эталон для российских игроков»

Роберто Карлос: «Дзюба – потрясающий футболист, эталон для российских игроков»

18 декабря 2020, 07:45
32

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Федора Смолова, форварда «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Я называл Смолова «Смоловинью», когда мы работали в «Анжи». Он отличный парень, классный игрок, мой друг. Я был очень рад, когда увидел его в «Сельте», я желаю ему успехов, потому что он очень классный игрок. Мне хотелось бы, чтобы он всем показал, что такое русский футбол, потому что Смолов — очень яркий его представитель.

Он потрясающий нападающий, забил много голов. Вообще есть два игрока, которых я очень ценю в российском футболе: это Смолов и Дзюба. Дзюба — потрясающий игрок, могу сказать, что он — эталон для российских игроков. Кроме того, могу еще сказать о Черышеве. Он играет в «Валенсии». Так что русский футбол идет верным путем», – приводит слова Карлоса Sport24.

Роберто Карлос: «Мне жаль расистов. Мир полон идиотов, оставьте их в покое!»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Валенсия Россия Дзюба Артем Смолов Федор Карлос Роберто Черышев Денис
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Влад-20
1608269179
Весь российский спорт был оплеван и об него вытерли ноги, а чем тогда является запрет на выступления под национальными символами страны ? Зато на пресс конференции обсуждали технику онанизма Дзюбы.
Ответить
Боцман59rus
1608269777
Российский футбол идёт верным путем, вот это сказанул, срочно гражданство и в думу
Ответить
GammiD
1608270610
Эталон дрочишка, а я то думаю почему у нас чемпионат в помойку превратился....
Ответить
diadushka
1608275817
Такие некогда звездные футболисты как Р.Карлос и Это"о, своими переходами в Анжи показали наглядно что "деньги не пахнут" и ради денег для таких людей все остальное не важно! Поэтому такое "мнение" наверняка тоже стоит конкретных цифр! Хотя народные же, не жалко! Кто следующий продаст "мнение" с целью обелить дрочера? Это"о? Халк? Витсель?
Ответить
nik55
1608278317
сколько заплатили Карлосу за упоминание о деревяшке
Ответить
mamba9090909
1608279924
Дзюба в списке лидеров бомбардиров. На его счету 191 гол. Разговор идёт о его игровых качествах. А визг поднимают любители замочных скважин и чужого грязного белья.
Ответить
treaner
1608280651
Скорее не точный перевод. Должно быть так- Роберто Карлос: «Дзюба – потрясающий .....ист, эталон для российских .......ов»
Ответить
JTherry
1608281692
"...русский футбол идет верным путем" ...Роберто Карлос неудачный комплимент выразил российскому футболу, на европейской арене идущему "верным путем" к снижению в рейтинге УЕФА...
Ответить
NewLife
1608289399
Это было предисловие вопроса, написанного Карлосу на вчерашнюю конференцию. А вопрос такой: у вас там в сините не найдется местечка с хорошей зарплатой ?
Ответить
Cules2013
1608295067
Ну да, Дзюба - эталон, Смолов = Смоловинью, а Черышев просто в Валенсии играет. Может наоборот, не? Смолов уже много лет днище откровенное, Дзюба неплох, как таранный форвард, но это уровень, в лучшем случае, середняка АПЛ. А вот Черышев не раз показывал, что он игрок близкий к европейскому топ-уровню, но с таким количеством травм никто нормально нигде не сможет заиграть. Вот Денис и не смог. Карлос ради чего-то подлизывается?
Ответить
Главные новости
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
Все новости
Все новости
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
22:39
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
22:25
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
19
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+