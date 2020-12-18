Роберто Карлос: «Дзюба – потрясающий футболист, эталон для российских игроков»

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Федора Смолова, форварда «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Я называл Смолова «Смоловинью», когда мы работали в «Анжи». Он отличный парень, классный игрок, мой друг. Я был очень рад, когда увидел его в «Сельте», я желаю ему успехов, потому что он очень классный игрок. Мне хотелось бы, чтобы он всем показал, что такое русский футбол, потому что Смолов — очень яркий его представитель.

Он потрясающий нападающий, забил много голов. Вообще есть два игрока, которых я очень ценю в российском футболе: это Смолов и Дзюба. Дзюба — потрясающий игрок, могу сказать, что он — эталон для российских игроков. Кроме того, могу еще сказать о Черышеве. Он играет в «Валенсии». Так что русский футбол идет верным путем», – приводит слова Карлоса Sport24.

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