Роберто Карлос: «Мне жаль расистов. Мир полон идиотов, оставьте их в покое!»

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос высказался о проблеме расизма.
«Я не очень люблю говорить о расизме. Я могу сказать, что мне очень жаль людей, которые расисты. Чем больше ты говоришь, тем больше обращаешь внимание на идиотов. Мир полон идиотов! Так что, оставьте их в покое. Это необразованные и неблагодарные люди, пусть говорят, что им вздумается, но, конечно лучше поскорее покончить с расизмом», — сказал Карлос.
- Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие ранее заявил, что надо начать бороться с расизмом, а не «только говорить об одном и том же».
Источник: Sport24