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    Роберто Карлос: «Мне жаль расистов. Мир полон идиотов, оставьте их в покое!»

    Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос высказался о проблеме расизма.

    «Я не очень люблю говорить о расизме. Я могу сказать, что мне очень жаль людей, которые расисты. Чем больше ты говоришь, тем больше обращаешь внимание на идиотов. Мир полон идиотов! Так что, оставьте их в покое. Это необразованные и неблагодарные люди, пусть говорят, что им вздумается, но, конечно лучше поскорее покончить с расизмом», — сказал Карлос.

    • Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие ранее заявил, что надо начать бороться с расизмом, а не «только говорить об одном и том же».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: -584

      СуперПАВ9 19 минут назад

      Роберто карлос разве н е г р?

      0
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      Рейтинг: -584

      СуперПАВ9 22 минуты назад

      Роберто карлос сам идиот

      0
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      Рейтинг: +99

      Glebson 1 час назад

      Сам когда-то в молодости травил индейцев, живущих в Бразилии, но это же другое.

      0
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      Рейтинг: +2340

      AZ 1 час назад

      Я так понимаю это в сторону как всегда только белых людей... Да Роберто? Ведь черные у нас все "цивилизованные" люди...

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