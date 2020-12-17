Роберто Карлос: «Мне жаль расистов. Мир полон идиотов, оставьте их в покое!»

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос высказался о проблеме расизма.

«Я не очень люблю говорить о расизме. Я могу сказать, что мне очень жаль людей, которые расисты. Чем больше ты говоришь, тем больше обращаешь внимание на идиотов. Мир полон идиотов! Так что, оставьте их в покое. Это необразованные и неблагодарные люди, пусть говорят, что им вздумается, но, конечно лучше поскорее покончить с расизмом», — сказал Карлос.