Одемвингие – о расизме в футболе: «Надо начать бороться, а не только говорить об одном и том же»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие поделился мнением о ситуации вокруг матча между «ПСЖ» и «Истанбулом» (5:1).

Игра была прервана на 14-й минуте из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».

«Я думаю, что это расизм. Не в жесткой форме, но его проявление все же было. Одно радует, что дискуссии идут. Расизм — не норма, это не то, что мы должны терпеть. Человечество нуждается в исцелении, но это долгий вопрос.

Мы все футбольная семья. Все команды многонациональны, у игроков друг с другом нет этой проблемы, — но почему она есть у фанатов и некоторых судей? Это влияние снаружи, оно портит наши игру. Во время чемпионата мира-2018 все любили друг друга, но потом мы опять начинаем вести дискуссии на эту тему.

ФИФА должна принять жесткие меры, а судью нельзя допускать к футбольной семье. Надо наконец начать бороться, а не только говорить об одном и том же. Я по натуре мягкий человек, но верю, что жесткие меры работают. Если их использовать, то результат будет.

Надо спросить у того арбитра, что он имел в виду? Он хотел унизить? Или это стало частью нормы и культуры? Почему африканцы между собой позволяют говорить такие слова, но когда слышат их от других, то обижаются? Надо выбрать исходную позицию», – сказал Одемвингие в эфире «Матч ТВ».

Жезуш: «Сказанное о темнокожем всегда означает расизм, а то же о белом – никогда. Эта волна захватывает мир»