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  • Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи

Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи

9 декабря 2020, 00:01
34

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма.

Игроки обеих команд покинули поле из-за расистских оскорблений четвeртого арбитра в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо. Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным».

Вебо, услышав переговоры арбитров, попытался выяснить отношения с резервным судьей, после чего был удален. Также красную карточку получил форвард «Истанбула» Демба Ба, который попытался вступиться за тренера.

Команды отказываются возвращаться на поле.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов ПСЖ Истанбул Башакшехир
Комментарии (34)
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Argon
1607462029
Если меня назовут белым, это будет являться расизмом? Или это касается только чернокожих?
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Черкизовский Кот
1607462280
Судья назвал чёрного чёрным - это оскорбление. А если чёрный назовёт судью судьёй - это оскорбление?
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geroin161
1607463135
Даже Ростовские дети не ушли с поля при счете 10:1 от Сочи. Хотя могли это сделать, чтоб был технарь 3:0, дабы не портить статистику. Так что Игра Ростовской Академии Имеет Значение (ИРАИЗ)
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_APMArEggOH_
1607463188
А чего вы от черных ожидали?
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vladik12
1607463536
Африканцы совсем берега попутали. Уже играть не хотят. Так поезжайте обратно в свои джунгли, крутите хвосты слонам. Им дали контракты, причем немаленькие, дали божественные условия жизни (по сравнению с большинством сограждан), а они чванятся, нос воротят. Уже с поля уходят. Ну просто приборзели и возомнили себя не пойми кем.
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ySS
1607465563
Вместо нет расизму, сказали нет футболу. Технарь обеим командам
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kupryaev
1607465599
Надеюсь УЕФА не заиграется и уже начнет наказывать клубы за нефутбольные вые...ны
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Алекс636363
1607466853
задолбали уже играть в толерантность. толерастная гейропа. а если скажут "белый", тоже уводить команды? даже на этом сайте я не могу набрать вполне литературное слово "н.гр" при том, что мне абсолютно все равно, кто там желтый или зеленый. тоже игры в толерастность, админы? почему слово "белый" разрешено, а? это же оскорбление.
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Просто-333
1607478624
Скоро дойдут до маразма и чёрный цвет запретят
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Ганнибал Лектор
1607490372
Совсем уже е*анулись
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