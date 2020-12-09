Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма.
Игроки обеих команд покинули поле из-за расистских оскорблений четвeртого арбитра в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо. Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным».
Вебо, услышав переговоры арбитров, попытался выяснить отношения с резервным судьей, после чего был удален. Также красную карточку получил форвард «Истанбула» Демба Ба, который попытался вступиться за тренера.
Команды отказываются возвращаться на поле.
- На матче работает румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хэцеганом.
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Источник: «Матч ТВ»