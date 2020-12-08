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    Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи

    Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма.

    Игроки обеих команд покинули поле из-за расистских оскорблений четвeртого арбитра в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо. Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным».

    Вебо, услышав переговоры арбитров, попытался выяснить отношения с резервным судьей, после чего был удален. Также красную карточку получил форвард «Истанбула» Демба Ба, который попытался вступиться за тренера.

    Команды отказываются возвращаться на поле.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +540

      kupryaev 2 минуты назад

      Надеюсь УЕФА не заиграется и уже начнет наказывать клубы за нефутбольные вые...ны

      1
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      Рейтинг: +1167

      ySS 3 минуты назад

      Вместо нет расизму, сказали нет футболу.
      Технарь обеим командам

      0
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      Рейтинг: +5102

      vladik12 16 минут назад

      Судьба матча понятна: техническое поражение судейкам.

      0
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      Рейтинг: +3324

      Puddle 25 минут назад

      Обиделись как спортачи с зулусиками в составе

      0
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      Рейтинг: +1423

      KalterJax 28 минут назад

      Вечно угнетённый, обиженный и озлобленный народ! В детских книжках даже написано в азии живут азиаты, в африке ****! у них даже расса **** в научном смысле! Если они сами себе не нравятся, то пусть операции делают по смене цвета кожи , как Майкл Джексон в своё время!

      0
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      Рейтинг: +1423

      KalterJax > KalterJax 27 минут назад

      А почему слово н..гр ругательным стало на бомбардире?

      0
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      Рейтинг: +1947

      PAREVG. > KalterJax 20 минут назад

      Не только оно, но и названия государств н.игер и ни.герия

      Толерасты иху мать...

      Поэтому я их и называю мартыхаями

      0
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      Рейтинг: +3496

      Гавроша 30 минут назад

      Опять эти черные недовольны, что им еще нужно?

      1
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      Рейтинг: +5102

      vladik12 37 минут назад

      Африканцы совсем берега попутали. Уже играть не хотят. Так поезжайте обратно в свои джунгли, крутите хвосты слонам.
      Им дали контракты, причем немаленькие, дали божественные условия жизни (по сравнению с большинством сограждан), а они чванятся, нос воротят. Уже с поля уходят. Ну просто приборзели и возомнили себя не пойми кем.

      2
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      Рейтинг: +31

      _APMArEggOH_ 42 минуты назад

      А чего вы от черных ожидали?

      4
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      Рейтинг: +1424

      geroin161 43 минуты назад

      Даже Ростовские дети не ушли с поля при счете 10:1 от Сочи. Хотя могли это сделать, чтоб был технарь 3:0, дабы не портить статистику.
      Так что Игра Ростовской Академии Имеет Значение (ИРАИЗ)

      4
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      Рейтинг: +3215

      solodealer 44 минуты назад

      Всё понятно...и очень печально... Полагаю, что судья...ОТСУДИЛСЯ!
      Головой надо думать, а не жопой, прежде чем рот открывать...

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