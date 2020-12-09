Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма.

Игроки обеих команд покинули поле из-за расистских оскорблений четвeртого арбитра в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо. Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным».

Вебо, услышав переговоры арбитров, попытался выяснить отношения с резервным судьей, после чего был удален. Также красную карточку получил форвард «Истанбула» Демба Ба, который попытался вступиться за тренера.

Команды отказываются возвращаться на поле.

На матче работает румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хэцеганом.