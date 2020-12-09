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  • Жезуш: «Сказанное о темнокожем всегда означает расизм, а то же о белом – никогда. Эта волна захватывает мир»

Жезуш: «Сказанное о темнокожем всегда означает расизм, а то же о белом – никогда. Эта волна захватывает мир»

9 декабря 2020, 19:51
42

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о ситуации вокруг матча между «ПСЖ» и «Истанбулом».

Игра была прервана на 14-й минуте из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».

«Не знаю, что там произошло, и какие слова были сказаны, но сегодня все, что связано с расизмом, стало очень модным. Как гражданин я имею право думать по-своему. Конкретное мнение о ситуации может быть только тогда, когда я знаю, что было сказано.

В наши дни слова о темнокожем человеке всегда означают расизм, а те же слова о белом человеке таковыми не являются.

Эта волна захватывает мир. Может быть, там и было проявление расизма, но я не знаю, какие слова были сказаны тренеру», – приводит слова Жезуша Goal.com.

  • Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.
  • На доигровке будут работать другие судьи.
  • Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.

Журналист Рошу: тренер «Истанбула» Вебо называл румынских арбитров «цыганами»

Источник: Goal.com
Лига чемпионов ПСЖ Истанбул Башакшехир Жезуш Жорже
Комментарии (42)
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Кузьмич на трибуне
1607534607
Если вы назвали (хрен с вами афро-американца -черным)-это расизм. А если назвали китайца-узкоглазым, или индейца краснокожим, а европейца-бледнолицым-это тоже расизм? В таком случае , если назвали румына или молдованина циганом- тоже расизм. Украина называет русских-москалями-это тоже расизм.
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Cules2013
1607534969
ну хоть кто-то сказать не побоялся Жезуш, конечно, как человек та ещё какаха, но тут он прав.
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Кузьмич на трибуне
1607535048
Может по такому случаю переименуем Чёрное море? Заодно и Черногорию- она на английском звучит примеpно так Montenegro, а Космический объект "Черная дыра" , теперь будет Афродыра.
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Вомбат
1607535171
"Волна захватывает мир". Это не волна, Жорже. Это идиоты. Не в переносном смысле, а в прямом. А нормальные люди прикидываются идиотами, чтобы быть в тренде. Например Клопп в начале июня с энтузиазмом поддержал идею двух своих игроков вставать на колено перед игрой. Он велел всем игрокам вставать на колено даже в контрольных играх, и никто не посмел ослушаться. Почин перенял Челси, и во время доигровки сезона пошло-поехало. В итоге, в этом сезоне коленопреклонение перед преступником Флойдом стало обязательным ритуалом в АПЛ, а армия персональных фанатов Клоппа резко возросла. Ну а то, что от идиотизма проигрывает человечествов целом -- об этом у таких как Клопп душа не болит. Она болит только у тех, у кого есть совесть, то есть у абсолютного меньшинства людей.
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Ганнибал Лектор
1607537027
Да, мир сходит с ума. Возможно, скоро быть белым натуралом станет преступлением
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Просто-333
1607537681
Не-гры требуют извинения за дела давно минувших дней и подняли на уши весь мир. Надо сделать ответный ход и потребовать, что бы богатые в России извинились перед потомками бывших крепостных. И хай нынешние олигархи становятся на колени перед простым народом. И требовать, что бы богатые всего мира поддержали наш тренд
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NewLife
1607538056
Когда Майкл Джэксон во вред здоровью отбеливал кожу, он был расистом ?
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Санчес65
1607538525
Всех черных и питерскую петушатню на родину в Африку, и не будет никакого расизма.
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sochi-2013
1607538874
Мужик, но как-бы его теперь не уволили. Дело в том, что загорелые, не хотят равенства- они хотят господства!
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serglider
1607556405
Всеобщее помешательство распространяется со скоростью вируса! Теперь, что бы сыграть матч, нужно будет выполнить обязательный ритуал (встать на одно колено и склонить голову) что бы кому-то доказать, что ты не расист? Потом, кому - нибудь придет в голову провести дополнительный ритуал доказывающий еще, что ты не гомофоб? Боюсь даже представить какой)))
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