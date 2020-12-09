Жезуш: «Сказанное о темнокожем всегда означает расизм, а то же о белом – никогда. Эта волна захватывает мир»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о ситуации вокруг матча между «ПСЖ» и «Истанбулом».

Игра была прервана на 14-й минуте из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».

«Не знаю, что там произошло, и какие слова были сказаны, но сегодня все, что связано с расизмом, стало очень модным. Как гражданин я имею право думать по-своему. Конкретное мнение о ситуации может быть только тогда, когда я знаю, что было сказано.

В наши дни слова о темнокожем человеке всегда означают расизм, а те же слова о белом человеке таковыми не являются.

Эта волна захватывает мир. Может быть, там и было проявление расизма, но я не знаю, какие слова были сказаны тренеру», – приводит слова Жезуша Goal.com.

Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.

На доигровке будут работать другие судьи.

Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.

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