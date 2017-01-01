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    Жезуш: «Сказанное о темнокожем всегда означает расизм, а то же о белом – никогда. Эта волна захватывает мир»

    Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о ситуации вокруг матча между «ПСЖ» и «Истанбулом».

    Игра была прервана на 14-й минуте из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».

    «Не знаю, что там произошло, и какие слова были сказаны, но сегодня все, что связано с расизмом, стало очень модным. Как гражданин я имею право думать по-своему. Конкретное мнение о ситуации может быть только тогда, когда я знаю, что было сказано.

    В наши дни слова о темнокожем человеке всегда означают расизм, а те же слова о белом человеке таковыми не являются.

    Эта волна захватывает мир. Может быть, там и было проявление расизма, но я не знаю, какие слова были сказаны тренеру», – приводит слова Жезуша Goal.com.

    • Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.
    • На доигровке будут работать другие судьи.
    • Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +48

      Кирилл Михайлов 4 минуты назад

      Жезуш - красавчик!

      0
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      Рейтинг: +2148

      Бомбардиръ 7 минут назад

      Был такой художественный фильм "Восстание планеты обезьян", а теперь смотрим документальный...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5112

      vladik12 7 минут назад

      Да действительно. В борьбе с расизмом можно прийти к тому, что африканцы сами раком весь мир поставят.

      0
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      Рейтинг: +1185

      ySS 7 минут назад

      Не откажешь человеку в правоте.

      Интересно, а африканокожему можно африканокожего ***** называть?)

      0
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      Рейтинг: +3157

      Черкизовский Кот 12 минут назад

      После этих правильных слов Жезуша уволят из клуба, который он после этого проклянёт и "Бенфика" ещё 100 лет не выиграет еврокубок. Как вам такой сценарий?

      1
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      Рейтинг: +48

      Главное Спартак без ЛЧ 14 минут назад

      А почему слово НИ.ГЕ.Р закрывают звездочками?
      Мы что в Евросаюзе живем или Америке?

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      Рейтинг: +48

      Главное Спартак без ЛЧ 15 минут назад

      Скоро в Европе будет так: "Ой, я ноготь сломал,ааааааааа"!
      Судьи и тренеры солидарны, матч, переносим на следующий день или год!
      =)))))
      В знак солидарности все участники и болельщики отсасывают друг у друга, и встают на колено и колене, кому, как больше нравится, главное, что ты черный или *****.
      =))))

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