Жезуш: «Сказанное о темнокожем всегда означает расизм, а то же о белом – никогда. Эта волна захватывает мир»

Жезуш - красавчик!
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о ситуации вокруг матча между «ПСЖ» и «Истанбулом».
Игра была прервана на 14-й минуте из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».
«Не знаю, что там произошло, и какие слова были сказаны, но сегодня все, что связано с расизмом, стало очень модным. Как гражданин я имею право думать по-своему. Конкретное мнение о ситуации может быть только тогда, когда я знаю, что было сказано.
В наши дни слова о темнокожем человеке всегда означают расизм, а те же слова о белом человеке таковыми не являются.
Эта волна захватывает мир. Может быть, там и было проявление расизма, но я не знаю, какие слова были сказаны тренеру», – приводит слова Жезуша Goal.com.
- Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.
- На доигровке будут работать другие судьи.
- Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.
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