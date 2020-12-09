Журналист Рошу: тренер «Истанбула» Вебо называл румынских арбитров «цыганами»

Прояснились новые детали расистского скандала в матче между «ПСЖ» и «Истанбулом». Один из арбитров назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».

По информации румынского журналиста Эмануэля Роши, судьи утверждают, что тренер «Истанбула» Вебо со второй минуты матча называл бригаду арбитров «цыганами».

Журналист также отмечает, что слово «черный» произнес не Себастьян Чолтеску, а ассистент Хэцегана Октавин Совре.

Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.

На доигровке будут работать другие судьи.

Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.

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