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    Журналист Рошу: тренер «Истанбула» Вебо называл румынских арбитров «цыганами»

    Прояснились новые детали расистского скандала в матче между «ПСЖ» и «Истанбулом». Один из арбитров назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».

    По информации румынского журналиста Эмануэля Роши, судьи утверждают, что тренер «Истанбула» Вебо со второй минуты матча называл бригаду арбитров «цыганами».

    Журналист также отмечает, что слово «черный» произнес не Себастьян Чолтеску, а ассистент Хэцегана Октавин Совре.

    • Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.
    • На доигровке будут работать другие судьи.
    • Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.

    Экс-форвард «Ливерпуля» Барнс: «Как Чолтеску должен был обозначить тренера? Назвать черным – не расизм»

    «Спасибо Ба и Вебо за то, что вступились». Дрогба поблагодарил игроков «ПСЖ» и «Истанбула» за уход с поля

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Эмануэля Роши

    Бывший журналист Guardian и FourFourTwo. Аудитория в твиттере - больше 18,5 тысяч подписчиков

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +822

      zarsm 40 секунд назад

      Клоуны, развели детсад. Обозвали бедных, неженки

      0
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      Рейтинг: +11877

      alarm 53 минуты назад

      всех на полиграф, по тарасофской традиции!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +43654

      portero 53 минуты назад

      Наконец-то, что-то свеженькое, а то эти шимпанзе надоели...
      Думаю всем нациям надо придумать обидки на "обезьянок" ибо достало...

      1
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      Рейтинг: +27042

      zra78 > portero 10 минут назад

      А не поверят,вон **** КК отменена,а румыны будут "козлы"

      0
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      Рейтинг: +27042

      zra78 > zra78 6 минут назад

      Бомбардир,ауу н.е.г.р это н.е.гр

      0
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      Рейтинг: +2146

      Бомбардиръ 59 минут назад

      **** с BLM-иммунитетом обзывает кого хочет. Дожили.

      0
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      Рейтинг: +25937

      oyabun 1 час назад

      Считаю, судьи во время сегодняшней переигровки должны покинуть поле из за того что их называли "цыганами". Налицо вопиющий акт расизма! И так же весь мир теперь должен под лозунгом "Жизни цыган важнее всех!" по утрам вместо зарядки дружно преклонять не только колени, но и остальные части тела в знак солидарности.

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      Рейтинг: +2275

      AZ > oyabun 1 час назад

      Сегодня будут судить голландцы... "Цыганов" убрали...

      1
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      Рейтинг: +10068

      JTherry > oyabun 1 час назад

      проще наказать Истанбул технарем за неспортивное поведение и уход с поля без разрешения арбитра...

      4
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      Рейтинг: +2448

      neim > AZ 1 час назад

      А "черных" убирать не будут ? А то как-то не справедливо. Да и расизмом попахивает ))).

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      Рейтинг: +5822

      Asbjorn > oyabun 1 час назад

      и дарить лошадей

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      Рейтинг: +2275

      AZ > neim 55 минут назад

      Согласен... Поидее тех кого удалили, не должно быть на стадионе...

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