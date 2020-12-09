Экс-форвард «Ливерпуля» Барнс: «Как Чолтеску должен был обозначить тренера? Назвать черным – не расизм»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Барнс встал на защиту резервного судьи матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» Себастьяна Чолтеску, который назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».

«Вот тренерский штаб «Истамбула». Один из них будет удален, и судья спрашивает у резервного, кого именно нужно отправить на трибуну.

Кто-нибудь объяснит мне, как судья должен был обозначить его, кроме как словом «черный»? Он не знает имен тренеров, у них нет номеров.

Называть черным – это не расизм. Он не знал имени тренеров, а шесть из семи ассистентов – турки. Что он должен был сказать?», – написал темнокожий Барнс в инстаграме, добавив к посту скриншот тренерского штаба «Истанбула» с Transfermarkt.

Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря.

На доигровке будут работать другие судьи

Турнирного значения матч в Париже уже не имеет.

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