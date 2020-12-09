Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-форвард «Ливерпуля» Барнс: «Как Чолтеску должен был обозначить тренера? Назвать черным – не расизм»

Экс-форвард «Ливерпуля» Барнс: «Как Чолтеску должен был обозначить тренера? Назвать черным – не расизм»

9 декабря 2020, 13:50
15

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Барнс встал на защиту резервного судьи матча Лиги чемпионов «ПСЖ»«Истанбул» Себастьяна Чолтеску, который назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».

«Вот тренерский штаб «Истамбула». Один из них будет удален, и судья спрашивает у резервного, кого именно нужно отправить на трибуну.

Кто-нибудь объяснит мне, как судья должен был обозначить его, кроме как словом «черный»? Он не знает имен тренеров, у них нет номеров.

Называть черным – это не расизм. Он не знал имени тренеров, а шесть из семи ассистентов – турки. Что он должен был сказать?», – написал темнокожий Барнс в инстаграме, добавив к посту скриншот тренерского штаба «Истанбула» с Transfermarkt.

  • Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря.
  • На доигровке будут работать другие судьи
  • Турнирного значения матч в Париже уже не имеет.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Демба Ба: «Вы никогда не говорите «белый парень», но говорите «черный» на чернокожего»

Источник: твиттер Джона Барнса
Лига чемпионов ПСЖ Истанбул Башакшехир
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
altezzik
1607511442
Да поменьше мусолить это надо. Даже здесь можно больше про это не писать.
Ответить
Torvald64
1607511554
Сейчас судью отстранят пожизненно ни за что ни про что. Вот если бы он пеналь левый поставил или удалил игрока за нырок соперника - был бы уважаемым человеком. А назвать черного черным на родном языке - это преступление, таким в обществе не место... Что тут скажешь. Верной дорогой идём.
Ответить
Asbjorn
1607512376
непонятно почему черные так агрятся на слово черный,они же черные
Ответить
AZ
1607513564
Нужно, чтобы побольше человек выкладывало такие посты адекватные... Там смотри эти нытики африканские поймут, что перегибают палку!
Ответить
Sterh
1607513771
Есть адекватные темнокожие люди.. С другой стороны - если бы нужно было удалить одного из 6 турков - судья же как-то выкручивался бы? В эпоху разгула толерастии - нужно думать, когда ты официальное лицо в международном ивенте..
Ответить
hevbn 28
1607514082
Абсолютно согласен с Барнсом , потому что во первых речь идет о футбольном матче и здесь понятно не желание затягивать игру долгими толерантными объяснениями какого именно тренера надо удалять , а во вторых думаю если бы этот несчастный румын сказал бы, что удалять надо тренера не турка то думаю это тоже могло было быть кем то воспринято как расизм , да и если бы судья показал бы пальцем это было бы воспринято как не уважение например.Радует только тот факт что и в самой британии есть люди которые готовы отличать здравый смысл от полного маразма.
Ответить
Benifacto
1607514623
на пустом месте новый блм))))мда....но я поржал когда черный орет кто черный))))ково ты назвал ниг...ром))))Пахахахах
Ответить
petlyra
1607517437
Все правильно румын сказал.
Ответить
Главное Спартак без ЛЧ
1607522192
Вон тот, с угольной фабрики. =)))
Ответить
Главное Спартак без ЛЧ
1607522351
Круто, что я живу в РФ. Черного могу назвать *****, не придется извиняться, болельщика Спартака пи.де.ром. и не надо одевать флаг ЛГБТ. У нас все тип топ!
Ответить
Главные новости
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
1
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
32
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
14
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+