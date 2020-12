Экс-форвард «Ливерпуля» Барнс: «Как Чолтеску должен был обозначить тренера? Назвать черным – не расизм»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Барнс встал на защиту резервного судьи матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» Себастьяна Чолтеску, который назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».

«Вот тренерский штаб «Истамбула». Один из них будет удален, и судья спрашивает у резервного, кого именно нужно отправить на трибуну.

Кто-нибудь объяснит мне, как судья должен был обозначить его, кроме как словом «черный»? Он не знает имен тренеров, у них нет номеров.

Называть черным – это не расизм. Он не знал имени тренеров, а шесть из семи ассистентов – турки. Что он должен был сказать?», – написал темнокожий Барнс в инстаграме, добавив к посту скриншот тренерского штаба «Истанбула» с Transfermarkt.

Here is the coaching staff at istanbul... 1 of them is going to be sent off and the ref asks the 4th official which one should he send off... can anyone tell me how he should identify him as he doesnt know their names, and they arent wearing numbers, other than THE BLACK ONE? pic.twitter.com/ebLO2MlYNI