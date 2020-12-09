Демба Ба: «Вы никогда не говорите «белый парень», но говорите «черный» на чернокожего»

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.

Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после инициировал удаление его и форварда «Истанбула» Дембы Ба, который вступился за Вебо.

«Вы никогда не говорите: «этот белый парень», а просто говорите: «парень». Почему, когда указываете на чернокожего, обязательно говорите: «черный парень»?» – сказал Демба Ба арбитру.