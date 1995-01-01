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    Демба Ба: «Вы никогда не говорите «белый парень», но говорите «черный» на чернокожего»

    Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.

    Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после удалил его и форварда «Истанбула» Демба Ба, который вступился за Вебо.

    «Вы никогда не говорите: «этот белый парень», а просто говорите: «парень». Почему, когда указываете на чернокожего, обязательно говорите: «черный парень»?» – сказал Демба Ба арбитру.

    • «Истанбул» отказывается возвращаться на поле, пока Чолтеску не уберут из делегации арбитров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L'Equipe

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4812

      Томик 30 секунд назад

      Тьфу. Достали.

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      Рейтинг: +53

      ViktorMG1953 6 минут назад

      Самые ярые расисты именно чернокожие. И они раздувают эту проблему, которая выеденного яйца не стоит. Американцы расхлёбывают отмену рабства, но теперь эта проблема общемировая.

      1
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      Рейтинг: +623

      Lilipyt > ViktorMG1953 3 минуты назад

      но это они завезли и поработили людей, тогда не вывезли их. А теперь пусть пожинают свои плоды.

      0
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      Рейтинг: +1019

      Argon 9 минут назад

      Мы в России не говорим "чернокожий парень", а называем все своими именами и говорим "н...гр" . При этом ничего ужасного в этом слове не видим. Это не означает, что белые лучше других расс, это означает, что нам на них пофиг.

      2
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      Рейтинг: +623

      Lilipyt > Argon 4 минуты назад

      у нас так повелось из СССР. Для нас было в новинку видеть людей другого оттенка и для понятия и различия человека называли н*гр.

      1
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      Рейтинг: +46

      russkiisergei 9 минут назад

      из-за обезьян матч прервать, просто ******.

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      Рейтинг: +540

      kupryaev 11 минут назад

      Н..гры кидаются снежками в пид...ов-взрыв мозга для толерантных

      0
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      Рейтинг: +4642

      dinar7777dinar 17 минут назад

      а кто ? покрашенный в черный цвет? уголь есть уголь !

      1
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      Рейтинг: +6064

      Владислав Vlad 17 минут назад

      Потому, что вы играете в Европе. А Европа - Белая часть света.
      Играли бы в Африке - называли бы белых белыми.
      Хотя у вас, ниггеров, понять такое мозгов не хватит.

      2
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      Рейтинг: +1423

      KalterJax 19 минут назад

      Так вы тоже не говорите своим собратьям чёрный! А белых называете белыми!

      4
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      Рейтинг: +3324

      Puddle 23 минуты назад

      У него айкью как у Спартача или жирноВаси... Если не слышал, значит его проблемы... Уголёк чумазый

      -1
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      Рейтинг: +17

      Chi4embl 23 минуты назад

      Просто жизни ЧЕРНЫХ важны, сами же просите

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