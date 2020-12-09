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  • Демба Ба: «Вы никогда не говорите «белый парень», но говорите «черный» на чернокожего»

Демба Ба: «Вы никогда не говорите «белый парень», но говорите «черный» на чернокожего»

9 декабря 2020, 00:49
34

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.

Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после инициировал удаление его и форварда «Истанбула» Дембы Ба, который вступился за Вебо.

«Вы никогда не говорите: «этот белый парень», а просто говорите: «парень». Почему, когда указываете на чернокожего, обязательно говорите: «черный парень»?» – сказал Демба Ба арбитру.

  • «Истанбул» отказывается возвращаться на поле, пока Чолтеску не уберут из делегации арбитров.

Источник: L'Equipe
Лига чемпионов Истанбул Башакшехир ПСЖ Ба Демба
Комментарии (34)
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KalterJax
1607464557
Так вы тоже не говорите своим собратьям чёрный! А белых называете белыми!
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Argon
1607465204
Мы в России не говорим "чернокожий парень", а называем все своими именами и говорим "н...гр" . При этом ничего ужасного в этом слове не видим. Это не означает, что белые лучше других расс, это означает, что нам на них пофиг.
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ViktorMG1953
1607465355
Самые ярые расисты именно чернокожие. И они раздувают эту проблему, которая выеденного яйца не стоит. Американцы расхлёбывают отмену рабства, но теперь эта проблема общемировая.
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Томик
1607465715
Тьфу. Достали.
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maygli
1607465822
Такое ощущение, что все чернокожие очень комплексуют из-за своего цвета кожи и чувствуют себя "белыми воронами" среди европейцев и это их угнетает. И от этого они винят нас в том, что они чернокожие.
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Lilipyt
1607465973
Если я буду жить в Африке как будут меня называть? Парень или белый парень?! Живя в стране, где традиционный цвет кожи белый, всегда будет идти классификация как черный или белый. Они то и говорят, что черный человек и просто человек, только из-за того, что нет смысла говорить цвет белый, потому что он является тут традиционным и смысл этого уточнения нет. Так же в Африке ни кто не будет уточнять цвет чернокожего, будут говорить человек и уже уточнять если касается кого-то из вне, белый человек. В чем тут расистского не понятно. Если даже кто то скажет на меня белый человек, я даже не увижу тут расизма.
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KalterJax
1607467437
Заплачь ещё! обидно то как!
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Боцман59rus
1607469866
Политики играются в толерастию, в самой благоприятной среде - в спорте, где из за необразованности и примитивности мышления, разгораются такие страсти
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Дядя Серёжа
1607476765
А чернокожие глядя на белого говорят... жёлтый?
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Niko
1607486925
Как же вы достали уже. Когда белый среди разных, то так и говорим белый. Мир просто с ума сходит с этой темой. Африку вообще чёрным континентом называет, но не вижу тут никакого негатива. Следующая стадия что ксенофобским обращением будет мужчина женщина. Идиоты честное слово
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