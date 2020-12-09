«Спасибо Ба и Вебо за то, что вступились». Дрогба поблагодарил игроков «ПСЖ» и «Истанбула» за уход с поля

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба отреагировал на расистский скандал в матче между «ПСЖ» и «Истанбулом». Резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».

«Спасибо Демба Ба и Пьеру Вебо за то, что вступились. Спасибо игрокам за то, что ушли с поля», – написал Дрогба в твиттере.

Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.

На доигровке будут работать другие судьи.

Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Экс-форвард «Ливерпуля» Барнс: «Как Чолтеску должен был обозначить тренера? Назвать черным – не расизм»