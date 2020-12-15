«Не словом, а делом!» Ребров поддержал Тедеско перед матчем с «Зенитом»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поддержал главного тренера команды Доменико Тедеско накануне матча с «Зенитом».
«Не словом, а делом! #доменикомыстобой», – написал Ребров в инстаграме.
- КДК РФС должен был рассмотреть инцидент с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Наставник москвичей считает, что его оскорбили на расовой почве.
- Тедеско показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.
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Источник: инстаграм Артема Реброва