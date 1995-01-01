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    «Не словом, а делом!» Ребров поддержал Тедеско перед матчем с «Зенитом»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров поддержал главного тренера команды Доменико Тедеско накануне матча с «Зенитом».

    «Не словом, а делом! #доменикомыстобой», – написал Ребров в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Артема Реброва

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1488

      Nevsky_RU 4 часа назад

      C Тадескай пока всё наоборот, не делом а словом!))

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      Рейтинг: +3520

      Puddle 4 часа назад

      #клоунпедеско

      1
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      Рейтинг: +254

      G.P. 4 часа назад

      А в чём там проблема? Его что белым назвали?

      0
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      Рейтинг: +7408

      alp 5 часов назад

      мне кажется, такую поддержку нужно было оказывать артему а не тедеске.. тедеска то каким делом отметился? прыжками, чтоли?

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      Рейтинг: +2498

      neveldomha 5 часов назад

      домениковалико!!!

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      Рейтинг: +3935

      Cleaner 5 часов назад

      Помню Реброва. Взасос со штангой...

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      Рейтинг: +467

      RJM555 6 часов назад

      Ребров теперь в основе на матче с Зенитом...

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      Рейтинг: +22377

      пьяныйхоровод 6 часов назад

      Это чё за "белый" танец ? Каким делом то ?

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      Рейтинг: +467

      RJM555 > пьяныйхоровод 6 часов назад

      сейчас поцелуи в десна пойдут

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