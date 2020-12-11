Газизов – о гифке «Спартака» из «Симпсонов»: «Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что его не задело объявление об отставке гифкой из мультсериала «Симпсоны». Через некоторое время после публикации москвичи ее удалили.

«Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя. Я честен перед болельщиками и клубом. Я сделал всe возможное. Мою работу оценит время.

Задело ли меня это? Глупости меня никогда не задевают. Скажем так: «Спартак» — это в большей степени его армия болельщиков, которая двигает вперeд, а не только люди, которые там работают», – сказал Газизов.