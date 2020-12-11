Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Газизов – о гифке «Спартака» из «Симпсонов»: «Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что его не задело объявление об отставке гифкой из мультсериала «Симпсоны». Через некоторое время после публикации москвичи ее удалили.

    «Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя. Я честен перед болельщиками и клубом. Я сделал всe возможное. Мою работу оценит время.

    Задело ли меня это? Глупости меня никогда не задевают. Скажем так: «Спартак» — это в большей степени его армия болельщиков, которая двигает вперeд, а не только люди, которые там работают», – сказал Газизов.

    • На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
    • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении на пост спортивного директора Дмитрия Попова.
    • Газизов может вернуться в «Уфу».

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2020 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19132

      Cleaner 12 декабря 2020, 11:46

      Смешная гифка была. Смешная и по делу.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2937

      Play 12 декабря 2020, 09:35

      Ну если человек, которого хотели задеть, говорит, что его не задели, а задели сами себя, значит его действительно задели

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 12 декабря 2020, 08:04

      Вообще Газизов запомнила не своей прямой работой, с сомнительным результатом, а больше болтовней. Пусть съездит в СПб и подберет перчатку (((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2086

      alll-333 12 декабря 2020, 06:51

      Раз ответил, то задело.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 12 декабря 2020, 01:59

      Стыдно за тарасовских п.и.д.о.р.о.в!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик > alarm_иг 12 декабря 2020, 08:12

      Молчи защек!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик > alarm_иг 21 декабря 2020, 09:15

      Стыдно за твое срало!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 12 декабря 2020, 01:59

      В сырдыхе гадюшник!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости 12 декабря 2020, 01:58

      Чисто по-свински, я бы сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11352

      alp 12 декабря 2020, 00:48

      змеиный клубок...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11