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    «Не учли контекста серии». «Спартак» удалил гифку из «Симпсонов», посвященную отставке Газизова

    «Спартак» удалил из клубного твиттера мем из «Симпсонов», который анонсировал отставку генерального директора Шамиля Газизова.

    На гифке дед Симпсон заходит в стрип-клуб, снимает шляпу, но, увидев Барта Симпсона, делает круг, надевает шляпу и выходит. Это отсылка на короткий срок работы Газизова в «Спартаке» – пять месяцев.

    «Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально появился этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили», – рассказал «Чемпионату» директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    • На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
    • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6973

      Hektor 84 30 минут назад

      Просто Газизову не объяснили что Спартак это не Уфв.

      0
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      Рейтинг: +3323

      Puddle 46 минут назад

      То есть, Газизов, походу, нормальный чел оказался! Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +3519

      maygli 47 минут назад

      Да всё они понимали, но переборщили от радости гнилой своей сущности. Теперь дешёвые отмазы. Мрази.

      0
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      Рейтинг: +3504

      TOMSON 57 минут назад

      В Спартаке опять муть начинается...

      1
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      Рейтинг: +11804

      alarm 1 час назад

      свин-стрип-клуб-69. понятно, почему симпсон сразу свалил. стыдно за спартаг!

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      Рейтинг: +3323

      Puddle > alarm 47 минут назад

      Ага, по контексту Барт- это Де Зеув! Гы-гыг-ы

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      Рейтинг: +19249

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Типа совесть появилась, одумались... "Поздно пить боржоми, почки отвалились!" (((

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