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  • «Не учли контекста серии». «Спартак» удалил гифку из «Симпсонов», посвященную отставке Газизова

«Не учли контекста серии». «Спартак» удалил гифку из «Симпсонов», посвященную отставке Газизова

8 декабря 2020, 21:25
6

«Спартак» удалил из клубного твиттера мем из «Симпсонов», который анонсировал отставку генерального директора Шамиля Газизова.

На гифке дед Симпсон заходит в стрип-клуб, снимает шляпу, но, увидев Барта Симпсона, делает круг, надевает шляпу и выходит. Это отсылка на короткий срок работы Газизова в «Спартаке» – пять месяцев.

«Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально появился этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили», – рассказал «Чемпионату» директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

  • На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
  • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

Уткин: «У администрации «Спартака» очень вредный синдром – менять менеджеров как перчатки»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1607452418
Типа совесть появилась, одумались... "Поздно пить боржоми, почки отвалились!" (((
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maygli
1607454233
Да всё они понимали, но переборщили от радости гнилой своей сущности. Теперь дешёвые отмазы. Мрази.
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Hektor 84
1607455283
Просто Газизову не объяснили что Спартак это не Уфв.
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ivany4
1607459518
Похоже, следующий на выход - А. Фетисов. Не умеешь шутить, не берись!
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ilichkadr
1607496399
Как бы дед Симпсон не оказался для Антоши дедом Фердуном. P.S.Только конченные идиоты смотрят этот убогий сериал.
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Закат ЕдРа
1607519724
"зенит огребет в ЛЧ без судейской поддержки. У меня нет никаких сомнений." Леонид Федун.19.07.2020
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