«Не учли контекста серии». «Спартак» удалил гифку из «Симпсонов», посвященную отставке Газизова

«Спартак» удалил из клубного твиттера мем из «Симпсонов», который анонсировал отставку генерального директора Шамиля Газизова.

На гифке дед Симпсон заходит в стрип-клуб, снимает шляпу, но, увидев Барта Симпсона, делает круг, надевает шляпу и выходит. Это отсылка на короткий срок работы Газизова в «Спартаке» – пять месяцев.

«Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально появился этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили», – рассказал «Чемпионату» директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков .

. «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

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