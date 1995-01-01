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    Уткин: «У администрации «Спартака» очень вредный синдром – менять менеджеров как перчатки»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

    «Увольнение Газизова из «Спартака» уже не сенсация, к этому шло.

    Что важно понимать про «Спартак» – кстати, случай Газизова это предельно красноречиво подтверждает – «Спартак» настолько престижное (понтовое, крутое, культовое) место работы, что клуб может без остановки тасовать любые варианты.

    Кто не пойдет в «Спартак»-то? Совсем небольшой круг лиц, кого родословная не пустит. Люди из ЦСКА и «Зенита», вот и все. Остальные... Вот Газизов же практически им же созданный клуб оставил.

    Это порождает у администрации «Спартака» очень вредный синдром. Менять менеджеров можно просто как перчатки (простите, Шамиль). Все это переходит из разряда стратегии в маленький и очень живучий подраздел капризов. Так зачем стратегия?

    Оборотная сторона кейса Газизова – он, насколько можно судить, идя в «Спартак», отлично защитил свои интересы. Так должен поступать каждый, идя на эту работу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
    • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.
    • «Спартак» анонсировал отставку гендиректора Шамилия Газизова мемом из «Симпсонов».

    Мурзагулов – об отставке Газизова: «Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +779

      serglider 54 секунды назад

      Кто виноват, что менеджеры как только попадают в Спартак, начинают тут же хапать бабки! Газизова надо было увольнять с разу после трансфера Урунова... там с разу было понятно, что тупо разводят Спартак на бабки.

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      Рейтинг: +19249

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вася, у нынешнего Спартака подобных вредных синдромов - хоть жопой ешь.

      1
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      Рейтинг: +177

      Ollegator 1 час назад

      Сейчас урунов перейдёт обратно, вот тогда газизова точно можно будет поздравить с защитой интересов своих)

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      Рейтинг: +3323

      Puddle 1 час назад

      Так жирноВасю пусть поставят. Его низкое iq соответствует, чтобы быть директором хрюнов!

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      Рейтинг: -241

      net zenit1967 > Puddle 1 час назад

      ты че отстаешь пудель?беги минусуй!твоей морды не хватает и аларма!гы гы гы!

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      Рейтинг: +3323

      Puddle > net zenit1967 1 час назад

      Ты такой душный, ппц

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      Рейтинг: +11804

      alarm 2 часа назад

      хряки лёгкого поведения

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