Уткин: «У администрации «Спартака» очень вредный синдром – менять менеджеров как перчатки»

Блогер Василий Уткин прокомментировал отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

«Увольнение Газизова из «Спартака» уже не сенсация, к этому шло.

Что важно понимать про «Спартак» – кстати, случай Газизова это предельно красноречиво подтверждает – «Спартак» настолько престижное (понтовое, крутое, культовое) место работы, что клуб может без остановки тасовать любые варианты.

Кто не пойдет в «Спартак»-то? Совсем небольшой круг лиц, кого родословная не пустит. Люди из ЦСКА и «Зенита», вот и все. Остальные... Вот Газизов же практически им же созданный клуб оставил.

Это порождает у администрации «Спартака» очень вредный синдром. Менять менеджеров можно просто как перчатки (простите, Шамиль). Все это переходит из разряда стратегии в маленький и очень живучий подраздел капризов. Так зачем стратегия?

Оборотная сторона кейса Газизова – он, насколько можно судить, идя в «Спартак», отлично защитил свои интересы. Так должен поступать каждый, идя на эту работу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков .

. «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

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