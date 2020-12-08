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  • Уткин: «У администрации «Спартака» очень вредный синдром – менять менеджеров как перчатки»

Уткин: «У администрации «Спартака» очень вредный синдром – менять менеджеров как перчатки»

8 декабря 2020, 20:43
4

Блогер Василий Уткин прокомментировал отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

«Увольнение Газизова из «Спартака» уже не сенсация, к этому шло.

Что важно понимать про «Спартак» – кстати, случай Газизова это предельно красноречиво подтверждает – «Спартак» настолько престижное (понтовое, крутое, культовое) место работы, что клуб может без остановки тасовать любые варианты.

Кто не пойдет в «Спартак»-то? Совсем небольшой круг лиц, кого родословная не пустит. Люди из ЦСКА и «Зенита», вот и все. Остальные... Вот Газизов же практически им же созданный клуб оставил.

Это порождает у администрации «Спартака» очень вредный синдром. Менять менеджеров можно просто как перчатки (простите, Шамиль). Все это переходит из разряда стратегии в маленький и очень живучий подраздел капризов. Так зачем стратегия?

Оборотная сторона кейса Газизова – он, насколько можно судить, идя в «Спартак», отлично защитил свои интересы. Так должен поступать каждый, идя на эту работу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
  • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.
  • «Спартак» анонсировал отставку гендиректора Шамилия Газизова мемом из «Симпсонов».

Мурзагулов – об отставке Газизова: «Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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Ollegator
1607452232
Сейчас урунов перейдёт обратно, вот тогда газизова точно можно будет поздравить с защитой интересов своих)
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DOCTOR PENALTY
1607452776
Вася, у нынешнего Спартака подобных вредных синдромов - хоть жопой ешь.
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serglider
1607457034
Кто виноват, что менеджеры как только попадают в Спартак, начинают тут же хапать бабки! Газизова надо было увольнять с разу после трансфера Урунова... там с разу было понятно, что тупо разводят Спартак на бабки.
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NewLife
1607513517
Менять - не вредный синдром, а назначать х з кого - это вредный синдром, но в назначениях Федун как раз таки не силен.
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