Уткин: «У администрации «Спартака» очень вредный синдром – менять менеджеров как перчатки»

Кто виноват, что менеджеры как только попадают в Спартак, начинают тут же хапать бабки! Газизова надо было увольнять с разу после трансфера Урунова... там с разу было понятно, что тупо разводят Спартак на бабки.
Блогер Василий Уткин прокомментировал отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».
«Увольнение Газизова из «Спартака» уже не сенсация, к этому шло.
Что важно понимать про «Спартак» – кстати, случай Газизова это предельно красноречиво подтверждает – «Спартак» настолько престижное (понтовое, крутое, культовое) место работы, что клуб может без остановки тасовать любые варианты.
Кто не пойдет в «Спартак»-то? Совсем небольшой круг лиц, кого родословная не пустит. Люди из ЦСКА и «Зенита», вот и все. Остальные... Вот Газизов же практически им же созданный клуб оставил.
Это порождает у администрации «Спартака» очень вредный синдром. Менять менеджеров можно просто как перчатки (простите, Шамиль). Все это переходит из разряда стратегии в маленький и очень живучий подраздел капризов. Так зачем стратегия?
Оборотная сторона кейса Газизова – он, насколько можно судить, идя в «Спартак», отлично защитил свои интересы. Так должен поступать каждый, идя на эту работу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
- «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.
- «Спартак» анонсировал отставку гендиректора Шамилия Газизова мемом из «Симпсонов».
Мурзагулов – об отставке Газизова: «Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу»