Мурзагулов – об отставке Газизова: «Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

«Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу». Я так понимаю, что предложений у него много. Человек выполнил ту задачу, которая перед ним ставилась — за меньшие деньги сделать больший результат. Команда идет на первом месте, бюджет был сокращен.

Я не знаю, по каким причинам он уходит. Пока мы работали в разных командах, мы почти не общались. Я бы таким менеджером был доволен как руководитель клуба.

Для меня это загадочный жест, как и многое другое, что происходит в «Спартаке». Это воля хозяев клуба, никто не вправе ее оценивать. Если бы я был болельщиком «Спартака», то я мог бы высказываться. Я искренне желаю поражения «Спартаку» как минимум в двух матчах чемпионата каждый сезон.

Если серьезно, то мне эта ситуация не очень понятна. Я немного переживаю, кто будет следующим руководителем и не будет ли кто-нибудь, кто опять команду вышвырнет за пределы еврозоны?» – приводит слова Мурзагулова Sport24.

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