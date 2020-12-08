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  • Мурзагулов – об отставке Газизова: «Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу»

Мурзагулов – об отставке Газизова: «Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу»

8 декабря 2020, 20:34
4

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

«Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу». Я так понимаю, что предложений у него много. Человек выполнил ту задачу, которая перед ним ставилась — за меньшие деньги сделать больший результат. Команда идет на первом месте, бюджет был сокращен.

Я не знаю, по каким причинам он уходит. Пока мы работали в разных командах, мы почти не общались. Я бы таким менеджером был доволен как руководитель клуба.

Для меня это загадочный жест, как и многое другое, что происходит в «Спартаке». Это воля хозяев клуба, никто не вправе ее оценивать. Если бы я был болельщиком «Спартака», то я мог бы высказываться. Я искренне желаю поражения «Спартаку» как минимум в двух матчах чемпионата каждый сезон.

Если серьезно, то мне эта ситуация не очень понятна. Я немного переживаю, кто будет следующим руководителем и не будет ли кто-нибудь, кто опять команду вышвырнет за пределы еврозоны?» – приводит слова Мурзагулова Sport24.

  • На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
  • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.
  • «Спартак» анонсировал отставку гендиректора Шамилия Газизова мемом из «Симпсонов».

Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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RJM555
1607449695
хороший ведь мужик вот спрашивается зачем надо было мараться?!
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DOCTOR PENALTY
1607452625
Большая вероятность, что это хитроумная рокировка с Мележиковым. Дальше, видимо, Локо.
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Вальдемар IV
1607457081
кинул уфу а те его подберут?
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Plyash
1607461142
А что бы ему не вернуться,у него в Уфе брат Рустем Газизов исполняет обязанности градоначальника.Он готов вернуть своего брата-идиота в родные пенаты.
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