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    Мурзагулов – об отставке Газизова: «Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

    «Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу». Я так понимаю, что предложений у него много. Человек выполнил ту задачу, которая перед ним ставилась — за меньшие деньги сделать больший результат. Команда идет на первом месте, бюджет был сокращен.

    Я не знаю, по каким причинам он уходит. Пока мы работали в разных командах, мы почти не общались. Я бы таким менеджером был доволен как руководитель клуба.

    Для меня это загадочный жест, как и многое другое, что происходит в «Спартаке». Это воля хозяев клуба, никто не вправе ее оценивать. Если бы я был болельщиком «Спартака», то я мог бы высказываться. Я искренне желаю поражения «Спартаку» как минимум в двух матчах чемпионата каждый сезон.

    Если серьезно, то мне эта ситуация не очень понятна. Я немного переживаю, кто будет следующим руководителем и не будет ли кто-нибудь, кто опять команду вышвырнет за пределы еврозоны?» – приводит слова Мурзагулова Sport24.

    • На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
    • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.
    • «Спартак» анонсировал отставку гендиректора Шамилия Газизова мемом из «Симпсонов».

    Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +557

      Вальдемар IV 34 секунды назад

      кинул уфу а те его подберут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19249

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Большая вероятность, что это хитроумная рокировка с Мележиковым. Дальше, видимо, Локо.

      0
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      Рейтинг: +18111

      silver29 1 час назад

      Урунова пусть не забудет (((

      0
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      Рейтинг: +458

      RJM555 2 часа назад

      хороший ведь мужик вот спрашивается зачем надо было мараться?!

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