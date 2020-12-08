«Спартак» объявил об отставке Газизова гифкой из «Симпсонов»

«Спартак» анонсировал отставку гендиректора Шамилия Газизова мемом из «Симпсонов».

На гифке дед Симпсон заходит в стрип-клуб, снимает шляпу, но, увидев Барта Симпсона, делает круг, надевает шляпу и выходит. Это отсылка на короткий срок работы Газизова в «Спартаке» – пять месяцев.

На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков .

. «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

UPD: через некоторое время «Спартак» удалил гифку.

Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова