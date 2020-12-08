«Спартак» объявил об отставке Газизова гифкой из «Симпсонов»

Самотроллинг) прикольно. Урунов тоже в шоп-тур по торговым центрам Москвы съездил, можно так же обратно отправлять.
«Спартак» анонсировал отставку гендиректора Шамилия Газизова мемом из «Симпсонов».
На гифке дед Симпсон заходит в бар, снимает шляпу, но, увидев Барта Симпсона, делает круг, надевает шляпу и выходит. Это отсылка на короткий срок работы Газизова в «Спартаке» – пять месяцев.
- На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
- «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.
December 8, 2020
Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова