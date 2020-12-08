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    «Спартак» объявил об отставке Газизова гифкой из «Симпсонов»

    «Спартак» анонсировал отставку гендиректора Шамилия Газизова мемом из «Симпсонов».

    На гифке дед Симпсон заходит в бар, снимает шляпу, но, увидев Барта Симпсона, делает круг, надевает шляпу и выходит. Это отсылка на короткий срок работы Газизова в «Спартаке» – пять месяцев.

    • На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
    • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

    Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1379

      Play 1 минуту назад

      Самотроллинг) прикольно. Урунов тоже в шоп-тур по торговым центрам Москвы съездил, можно так же обратно отправлять.

      0
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      Рейтинг: +3786

      Cleaner 9 минут назад

      С чувством юмора у Спартака все в порядке!..)))))))))))))))

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      Рейтинг: +16263

      slavutiq70 13 минут назад

      А слабо про Зарему гифку выпустить???думаю она больше заслужила,,,,Газизов там не хера не чего не решал,всё в её руках,,,,так что все трансферные неудачи на её совести,,,сказали Газизову экономить он и экономил,,,,

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      Рейтинг: +25925

      oyabun 18 минут назад

      Смеяться над собой, конечно, не грешно, но выставлять на всеобщее обозрение собственную глупость - это уже идиотизм. Мне, как болельщику, за подобный плоский юмор стыдно.

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      Рейтинг: +9427

      paracetamol 21 минуту назад

      Спердяк и есть эта самая семейка Симпсонов.

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      Рейтинг: +1480

      Lenin26 23 минуты назад

      Некрасиво!

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      Рейтинг: +19246

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Неуместная шутка.

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      Рейтинг: +11790

      alarm 25 минут назад

      во дебилы тарасофские!

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