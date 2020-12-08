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  • «Спартак» объявил об отставке Газизова гифкой из «Симпсонов»

«Спартак» объявил об отставке Газизова гифкой из «Симпсонов»

8 декабря 2020, 19:50
11

«Спартак» анонсировал отставку гендиректора Шамилия Газизова мемом из «Симпсонов».

На гифке дед Симпсон заходит в стрип-клуб, снимает шляпу, но, увидев Барта Симпсона, делает круг, надевает шляпу и выходит. Это отсылка на короткий срок работы Газизова в «Спартаке» – пять месяцев.

  • На место Газизова назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
  • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

UPD: через некоторое время «Спартак» удалил гифку.

Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1607446515
Неуместная шутка.
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Lenin26
1607446619
Некрасиво!
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paracetamol
1607446691
Спердяк и есть эта самая семейка Симпсонов.
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oyabun
1607446887
Смеяться над собой, конечно, не грешно, но выставлять на всеобщее обозрение собственную глупость - это уже идиотизм. Мне, как болельщику, за подобный плоский юмор стыдно.
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slavа0508
1607447228
А слабо про Зарему гифку выпустить???думаю она больше заслужила,,,,Газизов там не хера не чего не решал,всё в её руках,,,,так что все трансферные неудачи на её совести,,,сказали Газизову экономить он и экономил,,,,
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Play
1607447923
Самотроллинг) прикольно. Урунов тоже в шоп-тур по торговым центрам Москвы съездил, можно так же обратно отправлять.
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порт
1607448402
С одного места сам ушёл, в другим на дверь показали. Веселуха.
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Chingis17rus
1607450006
Расстрельная должность, не каждый профи теперь впишется.Жаль Шамиля только испачкался
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De_Frenki
1607450850
выкинули очередное тело ...по спартаковски
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maygli
1607454030
А я знал, что долго он не проработает. Как только он объявил, что прикроет кормушку с агентскими деньгами, (а Спартак их платил больше любого другого клуба, что вызывало недоумение у всех, кроме пожалуй руководства), я понял его съедят, но не ожидал, что так быстро.. Коррупция в Спартаке рулит и эта гнусная гифка тому подтверждение. Жаль., была небольшая надежда, что Спартак встаёт на новые рельсы, ан нет, всё блеф. Ничего не изменилось, ждать больше нечего. ... деньги. деньги, только деньги их интересуют.
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