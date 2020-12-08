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Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова

8 декабря 2020, 19:19
38

«Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова. На его место назначен управляющий директор Евгений Мележиков.

«Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

  • Газизов проработал в команде полгода.
  • В ноябре «Спартак» назначил на пост спортивного директора Дмитрия Попова, который ранее работал в клубе.
  • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Газизов Шамиль
Комментарии (38)
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АКС-74У
1607445012
Если в клубе командовать начинает баба... спросите у проводниц, что получается в итоге.
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АртурZaСМ
1607445062
Федун, ска в своём репертуаре... Скоро всем клубом будет рулить его баба, как пить дать... Федун б....дь хорош издеваться над болельщиками продай клуб, самодур хе..р..ов
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Lenin26
1607446238
Данное действие вызывает только недоумение.
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777+
1607446290
Отступные - три миллиона евро по контракту! Зарплата за полгода + Кокорин + "Уруновы дела", Для Федуна такая Санта-Барбара привычна, - не критична! И для Газизова такое увольнение не беда!!!
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Sky Spartak
1607446598
Жену свою пусть поставит..и до развода уже не меняют...Цорн ...Газзизов... по году не проработали...утопия...с одной стороны благодарность за то,что вкидывает деньги и болеет... с другой стороны...недоверие кого ставит и походу вечно кто то капает ему...что всё не так...Федун слабак...а я всё верил и верил до этого...идиот )
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slavа0508
1607446650
Да там давно уже клубом рулит девица подиумная,,,директора это так уже для видимости,,,, что Газизов что Попов какая разница,,,если на самом деле Зарема решила клубом поиграть(дома ей скучно ***** сидеть),,,,
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GM
1607448513
Недолго музыка играла.... Впрочем, когда в стане КБ было по-другому?
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ilichkadr
1607454383
Изначально было ясно, что хохол с татарином не сработаются. Не зря говорят «Где хохол прошёл, там татарину делать нечего».
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filosof sparty
1607462064
В этом весь Спартак Федуна.... Просто нет слов...
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zigbert
1607513951
Если уж Федун пожимает плечами то кто же там всем рулит? О работе Газизова в Уфе никаких нареканий не было. Хотелось бы все таки знать правду.
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