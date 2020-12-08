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    Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова

    «Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова. На его место назначен управляющий директор Евгений Мележиков.

    «Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

    Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

    • Газизов проработал в команде полгода.
    • В ноябре «Спартак» назначил на пост спортивного директора Дмитрия Попова, который ранее работал в клубе.
    • «Чемпионат» сообщал, что Газизов покинет «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении Попова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3786

      Cleaner 16 минут назад

      До..ся... Договорился в смысле. Ну очень много слов говорил и не по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4778

      житель СПб 17 минут назад

      Ну разве так должен поступать уважаемый клуб? Недоумение..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3786

      Cleaner > житель СПб 13 минут назад

      Уважаемый клуб Спартак ошибся и теперь оперативно ошибку исправил. В СПб так не делают. К сожалению...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16263

      slavutiq70 22 минуты назад

      Да там давно уже клубом рулит девица подиумная,,,директора это так уже для видимости,,,, что Газизов что Попов какая разница,,,если на самом деле Зарема решила клубом поиграть(дома ей скучно ***** сидеть),,,,

      6
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      Рейтинг: +844

      Sky Spartak > slavutiq70 21 минуту назад

      дак пусть бы уже взяла на себя и рулила.....нееет всё тайком..на ушко )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +844

      Sky Spartak 23 минуты назад

      Жену свою пусть поставит..и до развода уже не меняют...Цорн ...Газзизов... по году не проработали...утопия...с одной стороны благодарность за то,что вкидывает деньги и болеет... с другой стороны...недоверие кого ставит и походу вечно кто то капает ему...что всё не
      так...Федун слабак...а я всё верил и верил до этого...идиот )

      1
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      Рейтинг: +11790

      alarm 24 минуты назад

      я тут был, стыдно за спартак писал)

      0
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      Рейтинг: +1296

      777+ 28 минут назад

      Отступные - три миллиона евро по контракту!
      Зарплата за полгода + Кокорин + "Уруновы дела",
      Для Федуна такая Санта-Барбара привычна, - не критична!
      И для Газизова такое увольнение не беда!!!

      1
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      Рейтинг: +1480

      Lenin26 29 минут назад

      Данное действие вызывает только недоумение.

      1
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      Рейтинг: +9999

      JTherry 29 минут назад

      Федун - уникальный руководитель, не "наигрался еще в Спартак" (Алекперов)... клуб занимает 1-2 место, и увольняется гендиректор клуба... это стало понятно сразу после ролика Нобеля Арустамяна... и за спиной у Газизова целый Федун постоял)) увидим, к чему эти перестановки приведут...

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      Рейтинг: +19246

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Не пропадёт. Сдаётся, что это игра в несколько ходов.

      1
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      Рейтинг: +3321

      Puddle 38 минут назад

      Гы-гы-гы! Позорные рылы

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