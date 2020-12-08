Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова

«Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова. На его место назначен управляющий директор Евгений Мележиков.

«Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.