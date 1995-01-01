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    Флик: «Бавария» выполнила план на игру с «Локомотивом»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

    • Мюнхенцы выиграли со счетом 2:0.
    • У немецкой команды пять побед и одна ничья в шести встречах.

    «Мне понравилось, как Зюле сегодня играл. Забил первый гол после «стандарта». И потом я понял, что наша команда победит сегодня.

    Мне понравилось, как команда компактно играла, атаковала. Мы выполнили план на игру. Эта кампания в Лиге чемпионов просто великолепна», – сказал Флик.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41275

      MaxRnD 1 час назад

      В этой игре Мюнхен вообще не напрягся, бегали не спеша, просто по необходимости

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