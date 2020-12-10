Флик: «Бавария» выполнила план на игру с «Локомотивом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
- Мюнхенцы выиграли со счетом 2:0.
- У немецкой команды пять побед и одна ничья в шести встречах.
«Мне понравилось, как Зюле сегодня играл. Забил первый гол после «стандарта». И потом я понял, что наша команда победит сегодня.
Мне понравилось, как команда компактно играла, атаковала. Мы выполнили план на игру. Эта кампания в Лиге чемпионов просто великолепна», – сказал Флик.
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Источник: «Спорт-Экспресс»