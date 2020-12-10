Николич – о поражении от «Баварии»: «Могу сказать только хорошие слова. Команда билась до последнего момента»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал исход матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Москвичи проиграли со счетом 0:2.

Российская команда вылетела из еврокубков, заняв последнее место в группе.

Перед игрой у четырeх футболистов «Локо» были зафиксированы сомнительные результаты тестов на коронавирус.

«Ничего плохого не могу сказать о команде. Много игроков не играли. Многие выходили не на своих позициях. Но команда билась. В первом тайме даже были моменты. Просто не хватило опыта. Но могу сказать только хорошие слова. Было очевидно, что у нас не было скамейки. Команда устала. Но билась до последнего момента. Они показали характер. Для меня, как для тренера, это важно.

В первых четырех турах была полная команда, а потом... Просто неудачные последние две недели для нас. Теперь надо думать о матче с «Краснодаром». Ситуация с теми, кто пропускал игру, непонятная. Я не знаю, что там. Надеюсь, они будут играть в следующем матче. Нам нужны свежие игроки. Нужно отработать последние туры на профессиональном уровне», – сказал Николич.