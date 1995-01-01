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    Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

    Прошли заключительные матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники плей-офф.

    В 1/8 финала вышли: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Реал» (Испания), «Боруссия» М (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Ливерпуль» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Челси» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Лацио» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия).

    • Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 14 декабря.
    • Первые матчи запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные – на 9, 10, 16 и 17 марта.
    • Российские клубы в плей-офф не вышли.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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