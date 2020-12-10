Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Прошли заключительные матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники плей-офф.

В 1/8 финала вышли: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Реал» (Испания), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Ливерпуль» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Челси» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Лацио» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия).