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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

10 декабря 2020, 06:48
12

Прошли заключительные матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники плей-офф.

В 1/8 финала вышли: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Реал» (Испания), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Ливерпуль» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Челси» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Лацио» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия).

  • Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 14 декабря.
  • Первые матчи запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные – на 9, 10, 16 и 17 марта.
  • Российские клубы в плей-офф не вышли.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Реал Манчестер Сити Ливерпуль Челси Боруссия Д Ювентус ПСЖ
Комментарии (12)
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Нам не нужен такой футбол
1607575098
А наших нет что-ли?
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alex1951
1607578080
Что то не видно ни одного россиянского клуба ?Вирус чё какой? ........ Ох уж эти алигархи......запутались в бабле.....все не тем дають,кому надо...))))))) А ежель серьезно ,то....... И в Питере и в Москвабаде - собраться и устроить траурную процессию ,по подобию ,,бессмертного полка,, с портретами в руках....Это будет круто. Для особо патриотичных. Собиритесь где-нибудь на задворках и поплачьте...
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panmon
1607581900
Благодаря вторым местам испанских команд, Реалу могут достаться только Аталанта, Лацио, Порту или Лейпциг. И только с последними будет проблема (хотя до весны ещё дожить надо)
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kachan63
1607588989
"Интер" с 6-ю (!) очками пролетел, а "Олимпиакос" с 3-мя очками, забив два (!) гола, проходит дальше. И "Зальцбург" с "Шахтёром" тоже шаровики.
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Граф2019
1607596840
газпром! аууууу...
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Plyash
1607598878
Российские команды поступили мудро,решили не рисковать во время пандемии,мало ли чего...
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El_Chori
1607606443
Вангую пару Ювентус Реал
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kliker
1607609556
Итого: 4 немецких и испанских клуба, 3 итальянских и английских, по 1 от Португалии и Франции.
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Сильвербой
1607613456
А где наши ТОП-клубы???
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