«Нужно играть компактно». Флик рассказал о задаче «Баварии» на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
«Локомотив» — очень сильная команда, особенно это касается игры в нападении. Если они получат контроль над мячом и пространство, смогут разыграть неплохие комбинации. Задача «Баварии» — не оставлять свободных зон. Нужно играть компактно», — сказал Флик.
- «Локомотив» идет последним в группе А. «Бавария» – первая.
- Москвичи могут выйти в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Баварию», а «Атлетико» в параллельном матче не проиграет «Зальцбургу».
- Игра состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 23:00 (МСК).
Источник: твиттер «Баварии»