«Нужно играть компактно». Флик рассказал о задаче «Баварии» на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Локомотив» — очень сильная команда, особенно это касается игры в нападении. Если они получат контроль над мячом и пространство, смогут разыграть неплохие комбинации. Задача «Баварии» — не оставлять свободных зон. Нужно играть компактно», — сказал Флик.