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    «Нужно играть компактно». Флик рассказал о задаче «Баварии» на матч с «Локомотивом»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    «Локомотив» — очень сильная команда, особенно это касается игры в нападении. Если они получат контроль над мячом и пространство, смогут разыграть неплохие комбинации. Задача «Баварии» — не оставлять свободных зон. Нужно играть компактно», — сказал Флик.

    • «Локомотив» идет последним в группе А. «Бавария» – первая.
    • Москвичи могут выйти в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Баварию», а «Атлетико» в параллельном матче не проиграет «Зальцбургу».
    • Игра состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 23:00 (МСК).

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    Источник: твиттер «Баварии»

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