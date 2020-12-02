Билялетдинов – о матче «Локо» с «Баварией»: «Можно завершить сезон красиво. Почему бы не выиграть?»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение московского клуба в матче с «Зальцбургом» (1:3) и поделился ожиданиями от игры 6-го тура группового этапа ЛЧ с «Баварией».

«Сыграли не очень хорошо, особенно в первом тайме. Во втором перестроились, но было уже поздно. Проиграли по делу. Очень неожиданно было видеть тактику в пять защитников. Может, так случилось из-за болезней, травм. В целом ожидали другого настроя на игру, более агрессивного футбола.

Дома надо было выигрывать, тем более во втором тайме начало что-то получаться. Но стали пропускать контратаки соперника, в итоге «Зальцбург» мог и больше забить.

Вчера нужно было побеждать, а играли в закрытой манере. Это стало удивлением. Искать виноватых не надо, пусть тренеры, руководство и футболисты сами разбираются.

У «Локомотива» осталась ещe одна игра, почему бы еe не выиграть? Думаю, у «Баварии» может выйти не основной состав, команда не будет запредельно мотивирована на эту игру. Можно воспользоваться каким-то шансом и завершить сезон красиво, только надо играть не робко, а демонстрировать агрессивный футбол в атаке», – сказал Билялетдинов в интервью «Чемпионату».