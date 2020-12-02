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  • Билялетдинов – о матче «Локо» с «Баварией»: «Можно завершить сезон красиво. Почему бы не выиграть?»

Билялетдинов – о матче «Локо» с «Баварией»: «Можно завершить сезон красиво. Почему бы не выиграть?»

2 декабря 2020, 13:30
7

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение московского клуба в матче с «Зальцбургом» (1:3) и поделился ожиданиями от игры 6-го тура группового этапа ЛЧ с «Баварией».

«Сыграли не очень хорошо, особенно в первом тайме. Во втором перестроились, но было уже поздно. Проиграли по делу. Очень неожиданно было видеть тактику в пять защитников. Может, так случилось из-за болезней, травм. В целом ожидали другого настроя на игру, более агрессивного футбола.

Дома надо было выигрывать, тем более во втором тайме начало что-то получаться. Но стали пропускать контратаки соперника, в итоге «Зальцбург» мог и больше забить.

Вчера нужно было побеждать, а играли в закрытой манере. Это стало удивлением. Искать виноватых не надо, пусть тренеры, руководство и футболисты сами разбираются.

У «Локомотива» осталась ещe одна игра, почему бы еe не выиграть? Думаю, у «Баварии» может выйти не основной состав, команда не будет запредельно мотивирована на эту игру. Можно воспользоваться каким-то шансом и завершить сезон красиво, только надо играть не робко, а демонстрировать агрессивный футбол в атаке», – сказал Билялетдинов в интервью «Чемпионату».

  • «Локомотив» после поражения опустился на последнее место в группе.
  • Московский клуб может выйти в плей-офф Лиги Европы, если в последнем туре обыграет «Баварию», а «Зальцбург» не сможет победить «Атлетико».

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Бавария Локомотив Зальцбург Билялетдинов Динияр
Комментарии (7)
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амани
1606905996
не говори ерунду.......во сне чтоль.......Рыбус говорит . они спать выходят
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Вомбат
1606909051
Появление статей о возможности победы Локо в гостях над Баварией я вчера предсказывал именно на Бомбардире, и они появились на всех споривных сайтах. На СДЗД -- вчера. Ничем кроме денег за такие интервью я не могу объяснить такую веру в чудо. Аргументы у всех этих футбольных экспертов смешные. Если их оптимизм в СМИ не оплачивается, остается только признать целый ряд экспертов сумасшедшими.
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portero
1606911116
Что вы принимаете? Ничейку и дублёров Баварии надо умудриться еще добыть....
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Axe111
1606917202
Ага уже выиграли!!! Молись что б голов 5 не пропустить!!!!
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sochi-2013
1606926234
сосать
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Hektor 84
1606948676
Что же такое курить надо чтоб на такой высер торкнуло?
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