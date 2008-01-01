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    Билялетдинов – о матче «Локо» с «Баварией»: «Можно завершить сезон красиво. Почему бы не выиграть?»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение московского клуба в матче с «Зальцбургом» (1:3) и поделился ожиданиями от игры 6-го тура группового этапа ЛЧ с «Баварией».

    «Сыграли не очень хорошо, особенно в первом тайме. Во втором перестроились, но было уже поздно. Проиграли по делу. Очень неожиданно было видеть тактику в пять защитников. Может, так случилось из-за болезней, травм. В целом ожидали другого настроя на игру, более агрессивного футбола.

    Дома надо было выигрывать, тем более во втором тайме начало что-то получаться. Но стали пропускать контратаки соперника, в итоге «Зальцбург» мог и больше забить.

    Вчера нужно было побеждать, а играли в закрытой манере. Это стало удивлением. Искать виноватых не надо, пусть тренеры, руководство и футболисты сами разбираются.

    У «Локомотива» осталась ещe одна игра, почему бы еe не выиграть? Думаю, у «Баварии» может выйти не основной состав, команда не будет запредельно мотивирована на эту игру. Можно воспользоваться каким-то шансом и завершить сезон красиво, только надо играть не робко, а демонстрировать агрессивный футбол в атаке», – сказал Билялетдинов в интервью «Чемпионату».

    • «Локомотив» после поражения опустился на последнее место в группе.
    • Московский клуб может выйти в плей-офф Лиги Европы, если в последнем туре обыграет «Баварию», а «Зальцбург» не сможет победить «Атлетико».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6041

      Alekxei Z. 32 минуты назад

      Динияр , ты выдыхай-выдыхай !!!
      Только и надеемся , что немотивированный соперник.
      Вы им перед игрой ящик водки поставьте, хотя...деньги на ветер .
      Бавария и пьяная обыграет Локомотив...в лёгкую

      0
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      Рейтинг: +43496

      portero 36 минут назад

      Что вы принимаете?
      Ничейку и дублёров Баварии надо умудриться еще добыть....

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      Рейтинг: +6969

      Вомбат 1 час назад

      Появление статей о возможности победы Локо в гостях над Баварией я вчера предсказывал именно на Бомбардире, и они появились на всех споривных сайтах. На СДЗД -- вчера. Ничем кроме денег за такие интервью я не могу объяснить такую веру в чудо. Аргументы у всех этих футбольных экспертов смешные. Если их оптимизм в СМИ не оплачивается, остается только признать целый ряд экспертов сумасшедшими.

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      Рейтинг: +512

      амани 2 часа назад

      не говори ерунду.......во сне чтоль.......Рыбус говорит . они спать выходят

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