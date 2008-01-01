Билялетдинов – о матче «Локо» с «Баварией»: «Можно завершить сезон красиво. Почему бы не выиграть?»

Динияр , ты выдыхай-выдыхай !!!
Только и надеемся , что немотивированный соперник.
Вы им перед игрой ящик водки поставьте, хотя...деньги на ветер .
Бавария и пьяная обыграет Локомотив...в лёгкую
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение московского клуба в матче с «Зальцбургом» (1:3) и поделился ожиданиями от игры 6-го тура группового этапа ЛЧ с «Баварией».
«Сыграли не очень хорошо, особенно в первом тайме. Во втором перестроились, но было уже поздно. Проиграли по делу. Очень неожиданно было видеть тактику в пять защитников. Может, так случилось из-за болезней, травм. В целом ожидали другого настроя на игру, более агрессивного футбола.
Дома надо было выигрывать, тем более во втором тайме начало что-то получаться. Но стали пропускать контратаки соперника, в итоге «Зальцбург» мог и больше забить.
Вчера нужно было побеждать, а играли в закрытой манере. Это стало удивлением. Искать виноватых не надо, пусть тренеры, руководство и футболисты сами разбираются.
У «Локомотива» осталась ещe одна игра, почему бы еe не выиграть? Думаю, у «Баварии» может выйти не основной состав, команда не будет запредельно мотивирована на эту игру. Можно воспользоваться каким-то шансом и завершить сезон красиво, только надо играть не робко, а демонстрировать агрессивный футбол в атаке», – сказал Билялетдинов в интервью «Чемпионату».
- «Локомотив» после поражения опустился на последнее место в группе.
- Московский клуб может выйти в плей-офф Лиги Европы, если в последнем туре обыграет «Баварию», а «Зальцбург» не сможет победить «Атлетико».