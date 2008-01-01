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    Смородская – о Николиче: «Он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. «Локо» выглядел достойно»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала главного тренера москвичей Марко Николича после поражения от «Зальцбурга» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

    «Игра у «Локомотива» совершенно не получилась: низкие скорости, много ошибок. Сыграла роль недооценка соперника. Конечно, «Локо» устал играть на несколько фронтов. У нас нет привычки так играть, не хватает физических тренировок, плюс, медленные скорости. Очень жаль, что команда показала такой результат.

    Виноват в целом низкий уровень нашего футбола. Один из факторов — ужесточение лимита на легионеров. Говорили, что нам не надо европейских звeзд и мы сами будем играть. Вот, доигрались за 11 лет.

    Что касается Николича, то он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. Николич готовил команду к конкретному сопернику, и «Локомотив» выглядел достойно. Гораздо лучше остальных», – сказала Смородская в интервью «Чемпионату».

    • «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
    • Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5375

      subbotaspartak 21 секунду назад

      Достойно чего?

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      Рейтинг: +2799

      Nesterenko 27 минут назад

      Ещё один спец футбола проснулся....

      0
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      Рейтинг: +6040

      Alekxei Z. 35 минут назад

      Локомотив ставил "автобусы" и это называется играть достойно ?
      Ну ладно Бавария и Атлетико , так он и вчера с Зальцбургом такое же городил.

      1
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      Рейтинг: +1380

      Sviro 37 минут назад

      Хватит уже глупости смородской размножать!!! "Чемпионату" делать больше нехер, кроме как у дураков интервью брать?

      0
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      Рейтинг: +3331

      Гавроша 51 минуту назад

      Верните смородскую - только она спасет лохов!

      0
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      Рейтинг: +19171

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      ...особенно в первом тайме. )

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      Рейтинг: +512

      амани 2 часа назад

      твою дивизию . еще один экспэрт.....ты хорошо руку приложила к уничтожению футбола в России

      0
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      Рейтинг: +4488

      dinar7777dinar 2 часа назад

      смородская мозгов комар насрал как у петушары KPCCSPB .

      1
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      Рейтинг: +5110

      KPCCSPB 2 часа назад

      Мде, просто очередной камень в Сёмина..

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      Рейтинг: +18459

      bset 2 часа назад

      Локомотив из четвертой корзины выступает достойнее Зенита из первой. Вот такие вот дела.

      3
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      Рейтинг: +5110

      KPCCSPB > bset 2 часа назад

      А кони позорят в ЛЕ страну два года, и группа ещё легче.

      1
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      Рейтинг: +18459

      bset > KPCCSPB 2 часа назад

      Дааа, ЛЕ это, конечно, отдельный позор. Дальше только позор в ЛК

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