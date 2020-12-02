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  • Смородская – о Николиче: «Он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. «Локо» выглядел достойно»

Смородская – о Николиче: «Он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. «Локо» выглядел достойно»

2 декабря 2020, 12:38
13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала главного тренера москвичей Марко Николича после поражения от «Зальцбурга» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

«Игра у «Локомотива» совершенно не получилась: низкие скорости, много ошибок. Сыграла роль недооценка соперника. Конечно, «Локо» устал играть на несколько фронтов. У нас нет привычки так играть, не хватает физических тренировок, плюс, медленные скорости. Очень жаль, что команда показала такой результат.

Виноват в целом низкий уровень нашего футбола. Один из факторов — ужесточение лимита на легионеров. Говорили, что нам не надо европейских звeзд и мы сами будем играть. Вот, доигрались за 11 лет.

Что касается Николича, то он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. Николич готовил команду к конкретному сопернику, и «Локомотив» выглядел достойно. Гораздо лучше остальных», – сказала Смородская в интервью «Чемпионату».

  • «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
  • Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Николича и Кикнадзе не уволят из «Локомотива» после невыхода в плей-офф ЛЧ

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург Николич Марко
Комментарии (13)
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Lester84
1606902335
Ага, молодец какой! И в чемпе идут на 7 месте, как было при тете Оле))) Достойно!
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raritet
1606902769
Нужно было бы еще бабушку Смородской разбудить и спросить ее мнение о Николиче. Куда мир катится- тетки мне рассказывают о футболе. Пойду -ка , куплю ниток, буду наверное вязать....
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dinar7777dinar
1606905458
смородская мозгов комар насрал как у петушары KPCCSPB .
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амани
1606905657
твою дивизию . еще один экспэрт.....ты хорошо руку приложила к уничтожению футбола в России
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Sviro
1606910978
Хватит уже глупости смородской размножать!!! "Чемпионату" делать больше нехер, кроме как у дураков интервью брать?
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Nesterenko
1606911596
Ещё один спец футбола проснулся....
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subbotaspartak
1606913224
Достойно чего?
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Просто-333
1606915884
Даа, "достойно" выглядели все...
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Просто-333
1606915991
Чем то похоже на диалог из Кин-Дза-Дза: дай мне цапу. А это что? Гайка ржавая. Да они тут все ржавые. Нет- эта самая ржавая...
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Снег
1606921768
Смородская - ты уже бы угомонилась... Смотреть на тебя, читать тебя - уже тошно. Ты всё смогла обгадить, когда командовала...
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