Смородская – о Николиче: «Он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. «Локо» выглядел достойно»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала главного тренера москвичей Марко Николича после поражения от «Зальцбурга» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

«Игра у «Локомотива» совершенно не получилась: низкие скорости, много ошибок. Сыграла роль недооценка соперника. Конечно, «Локо» устал играть на несколько фронтов. У нас нет привычки так играть, не хватает физических тренировок, плюс, медленные скорости. Очень жаль, что команда показала такой результат.

Виноват в целом низкий уровень нашего футбола. Один из факторов — ужесточение лимита на легионеров. Говорили, что нам не надо европейских звeзд и мы сами будем играть. Вот, доигрались за 11 лет.

Что касается Николича, то он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. Николич готовил команду к конкретному сопернику, и «Локомотив» выглядел достойно. Гораздо лучше остальных», – сказала Смородская в интервью «Чемпионату».

«Локомотив» опустился на последнее место в группе А.

Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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