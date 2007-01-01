Николича и Кикнадзе не уволят из «Локомотива» после невыхода в плей-офф ЛЧ

За невыход наших команд в плей-офф нужно все руководство РФС в отставку отправлять. Наставляли палок в колеса, а теперь пожинаем плоды низкого уровня РПЛ.
Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что не будет увольнять гендиректора и главного тренера клуба после поражения от «Зальцбурга» (1:3).
— Сегодня был необычный матч. Мы остались практически без средней линии. Сложно все было, перестроено. Вместе с тем, команда все равно боролась.
Наверное, никому сегодня нельзя предъявить претензии по части отсутствия самоотдачи. Обстоятельства не позволили сегодня реализовать ту задачу, которая стояла перед командой.
— Команда опять лишилась шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Это провал?
— Наверное, это не то, что мы все хотели. В том числе и болельщики. Будем делать выводы дальше.
— Будут ли какие-то оргвыводы относительно руководства и тренера?
— Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом.
- «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
- Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.