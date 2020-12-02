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  • Николича и Кикнадзе не уволят из «Локомотива» после невыхода в плей-офф ЛЧ

Николича и Кикнадзе не уволят из «Локомотива» после невыхода в плей-офф ЛЧ

2 декабря 2020, 10:20
20

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что не будет увольнять гендиректора и главного тренера клуба после поражения от «Зальцбурга» (1:3).

— Сегодня был необычный матч. Мы остались практически без средней линии. Сложно все было, перестроено. Вместе с тем, команда все равно боролась.

Наверное, никому сегодня нельзя предъявить претензии по части отсутствия самоотдачи. Обстоятельства не позволили сегодня реализовать ту задачу, которая стояла перед командой.

— Команда опять лишилась шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Это провал?

— Наверное, это не то, что мы все хотели. В том числе и болельщики. Будем делать выводы дальше.

— Будут ли какие-то оргвыводы относительно руководства и тренера?

— Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом.

  • «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
  • Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург Николич Марко Кикнадзе Василий
Комментарии (20)
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фанат джигурды
1606893939
Молодцы, нашли настоящую работу- можно косячить, и ничего не будет)))
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Skull_Boy
1606894991
Ну если сравнивать игру в ЛЧ при Палыче и Николиче, то явно серб выигрывает, учитывая, что еще пандемия и кое как выкручивается с составом
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JTherry
1606896474
новая метла - Нагорных бывший замминистра по спорту - по новому метет, не делает оргвыводов...
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Etiainen
1606899550
не боролась команда, он наверно не видел матч
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vladimir-7
1606899663
Главного тренера не уволят, а вот гендиректора надо уволить из Локо немедленно и не ждать, пройдёт Локомотив в ЛЕ или нет.
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paracetamol
1606900143
Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем и дальше доить РЖД - сказал Нагорных.
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Дядя Серёжа
1606903261
Нет. Давайте Сёмина вернём. Ну хоть чисто поржать...
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Hektor 84
1606904142
А зря. На месте руководства РЖД спросил бы с них по полной. А еще бы с того кто приволок в команду Мурило! Не зря Палыч был против трансфера этого самородка.
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Князев
1606912955
Руководство Локомотива должно было быть уволено ещё значительно раньше за бездарную трансферную политику. Зачем перед лигой чемпионов набрали столько мусора? Явно для набивания своих карманов. Если руководство РЖД не уволит этих лжебизнесменов, то это будет означать, что руководство в доле. Пора подумать о качестве игры.
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