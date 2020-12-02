Николича и Кикнадзе не уволят из «Локомотива» после невыхода в плей-офф ЛЧ

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что не будет увольнять гендиректора и главного тренера клуба после поражения от «Зальцбурга» (1:3).

— Сегодня был необычный матч. Мы остались практически без средней линии. Сложно все было, перестроено. Вместе с тем, команда все равно боролась.

Наверное, никому сегодня нельзя предъявить претензии по части отсутствия самоотдачи. Обстоятельства не позволили сегодня реализовать ту задачу, которая стояла перед командой.

— Команда опять лишилась шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Это провал?

— Наверное, это не то, что мы все хотели. В том числе и болельщики. Будем делать выводы дальше.

— Будут ли какие-то оргвыводы относительно руководства и тренера?

— Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом.