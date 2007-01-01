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    Николича и Кикнадзе не уволят из «Локомотива» после невыхода в плей-офф ЛЧ

    Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что не будет увольнять гендиректора и главного тренера клуба после поражения от «Зальцбурга» (1:3).

    — Сегодня был необычный матч. Мы остались практически без средней линии. Сложно все было, перестроено. Вместе с тем, команда все равно боролась.

    Наверное, никому сегодня нельзя предъявить претензии по части отсутствия самоотдачи. Обстоятельства не позволили сегодня реализовать ту задачу, которая стояла перед командой.

    — Команда опять лишилась шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Это провал?

    — Наверное, это не то, что мы все хотели. В том числе и болельщики. Будем делать выводы дальше.

    — Будут ли какие-то оргвыводы относительно руководства и тренера?

    — Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18451

      bset 46 минут назад

      За невыход наших команд в плей-офф нужно все руководство РФС в отставку отправлять. Наставляли палок в колеса, а теперь пожинаем плоды низкого уровня РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +9653

      JTherry 50 минут назад

      новая метла - Нагорных бывший замминистра по спорту - по новому метет, не делает оргвыводов...

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      Рейтинг: +10773

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну если сравнивать игру в ЛЧ при Палыче и Николиче, то явно серб выигрывает, учитывая, что еще пандемия и кое как выкручивается с составом

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      Рейтинг: +242

      G.P. > Skull_Boy 51 минуту назад

      Пожалуй, весьма спорное утверждение.

      По очкам: 3 - 3.

      По логике, у Сёмина была чуть более сложная группа: Зальцбург - всё-таки не Байер. Команда при нём без вариантов уступила Атлетико, но зато выиграла у Байера и сыграла 2 игры на равных с самим Ювентусом.

      Так что "явно выигрывает" - это слишком громко сказано. Логичнее будет сказать, что ничего не поменялось.

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      Рейтинг: +1316

      фанат джигурды 1 час назад

      Молодцы, нашли настоящую работу- можно косячить, и ничего не будет)))

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