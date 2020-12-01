Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Николич: «Было чувство, что можем забить второй. Вместо этого снова пропустили»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3).

    «Учитывая нехватку опорника и полузащитника, мы пробовали перестроить состав, играли с тремя нападающими. Но ничего не получилось. Был момент после углового, когда нанес удар Зе Луиш.

    Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Несмотря на тяжелый счет, мы забили гол. Было чувство, что можем забить второй, но мы потеряли мяч и пропустили снова», – приводит слова Николича пресс-служба УЕФА.

    • «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
    • Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2020 23:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80911
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru