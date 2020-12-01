Николич: «Было чувство, что можем забить второй. Вместо этого снова пропустили»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3).

«Учитывая нехватку опорника и полузащитника, мы пробовали перестроить состав, играли с тремя нападающими. Но ничего не получилось. Был момент после углового, когда нанес удар Зе Луиш.

Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Несмотря на тяжелый счет, мы забили гол. Было чувство, что можем забить второй, но мы потеряли мяч и пропустили снова», – приводит слова Николича пресс-служба УЕФА.