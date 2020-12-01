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  • Билялетдинов – о выходе «Локо» из группы: «Чем черт не шутит. «Зальцбург» и «Баварию» можно обыгрывать»

Билялетдинов – о выходе «Локо» из группы: «Чем черт не шутит. «Зальцбург» и «Баварию» можно обыгрывать»

1 декабря 2020, 12:15
14

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением об австрийском «Зальцбурге» перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шансы на победу у «Локомотива» хорошие, расклад неплохой, домашнюю игру надо выигрывать обязательно. Дальше, чем черт не шутит, можно и из группы выйти, потому что «Атлетико» играет с «Баварией».

Если «Локомотив» выиграет завтра, то может подняться на вторую строчку. В последнем туре уже, наверное, немотивированную «Баварию» даже можно обыгрывать. Завтра будет ключевой матч. Прекрасное ощущение, когда от какого-то матча что-то зависит, очень хорошая соревновательная составляющая футбола. Выходи, играй и выигрывай, все в твоих руках и ногах.

Надо будет организованно сыграть, «Локомотив» уже показал, что у команды организация игры в обороне на достойном уровне. Слабое место «Зальцбурга» — защита. Надо воспользоваться зонами, которые австрийцы частенько теряют и реализовывать свои моменты, потому что в обороне «Зальцбург» играет не очень хорошо», – сказал Билялетдинов в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» сегодня, 1 декабря.
  • Начало матча – в 20:55 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург Бавария Атлетико Билялетдинов Динияр
Комментарии (14)
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zatonn
1606814498
Да уж, "немотивированную Баварию можно обыгрывать"! Умиляют такие аналитики. Бавария мотивирована всегда! Даже если турнирная задача решена, то у Баварии есть огромная армия преданных болельщиков, о которых команда помнит всегда, так что не надейтесь!
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Fusballer
1606815164
В фифе разве что можно.
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vsolon
1606815165
фантазер....
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ItalianFootball
1606819183
Если сейчас говорить про Обыгрывать Баварию, тогда вопрос - кого нельзя и кого реально ?
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general.lizyukov
1606819323
Если можно - чего ж не обыгрывали? Сезон провалите, начнёт скулить про тяжелый график. Обычная история для наших клубов.
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raritet
1606822698
Баварию , конечно. А что Зальцбург не подарок забылось. На словах все можно-" и на Марсе будут яблони цвести..." , но что-то до сих пор не цветут. Даже если будут играть все скамеечники Баварии, , что скорее всего и будет, то и здесь не факт..
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Алекс636363
1606853341
зальцбург и баварию можно обыгрывать, но только не локомотиву. локомотиву можно обыгрывать фастав, занимающий 10 место в чемпионате чехии.
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serglider
1606860852
Блин... Балаболов то развелось... Можно обыгрывать))) Кто будет обыгрывать кривоногие, косоглазые, миллионеры-футболеры? Зачем? Бабосы и так в карманы капают, стоит ли еще упираться на футбольном поле...
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Hektor 84
1606895967
Пи з деть не мешки ворочать))) конечно можно обыграть в фифе на приставке)))
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