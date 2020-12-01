Билялетдинов – о выходе «Локо» из группы: «Чем черт не шутит. «Зальцбург» и «Баварию» можно обыгрывать»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением об австрийском «Зальцбурге» перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шансы на победу у «Локомотива» хорошие, расклад неплохой, домашнюю игру надо выигрывать обязательно. Дальше, чем черт не шутит, можно и из группы выйти, потому что «Атлетико» играет с «Баварией».

Если «Локомотив» выиграет завтра, то может подняться на вторую строчку. В последнем туре уже, наверное, немотивированную «Баварию» даже можно обыгрывать. Завтра будет ключевой матч. Прекрасное ощущение, когда от какого-то матча что-то зависит, очень хорошая соревновательная составляющая футбола. Выходи, играй и выигрывай, все в твоих руках и ногах.

Надо будет организованно сыграть, «Локомотив» уже показал, что у команды организация игры в обороне на достойном уровне. Слабое место «Зальцбурга» — защита. Надо воспользоваться зонами, которые австрийцы частенько теряют и реализовывать свои моменты, потому что в обороне «Зальцбург» играет не очень хорошо», – сказал Билялетдинов в интервью «Спорт-Экспрессу».