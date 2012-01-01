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    Билялетдинов – о выходе «Локо» из группы: «Чем черт не шутит. «Зальцбург» и «Баварию» можно обыгрывать»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением об австрийском «Зальцбурге» перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Шансы на победу у «Локомотива» хорошие, расклад неплохой, домашнюю игру надо выигрывать обязательно. Дальше, чем черт не шутит, можно и из группы выйти, потому что «Атлетико» играет с «Баварией».

    Если «Локомотив» выиграет завтра, то может подняться на вторую строчку. В последнем туре уже, наверное, немотивированную «Баварию» даже можно обыгрывать. Завтра будет ключевой матч. Прекрасное ощущение, когда от какого-то матча что-то зависит, очень хорошая соревновательная составляющая футбола. Выходи, играй и выигрывай, все в твоих руках и ногах.

    Надо будет организованно сыграть, «Локомотив» уже показал, что у команды организация игры в обороне на достойном уровне. Слабое место «Зальцбурга» — защита. Надо воспользоваться зонами, которые австрийцы частенько теряют и реализовывать свои моменты, потому что в обороне «Зальцбург» играет не очень хорошо», – сказал Билялетдинов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» сегодня, 1 декабря.
    • Начало матча – в 20:55 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2659

      general.lizyukov 28 минут назад

      Если можно - чего ж не обыгрывали? Сезон провалите, начнёт скулить про тяжелый график. Обычная история для наших клубов.

      0
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      Рейтинг: +1634

      ItalianFootball 30 минут назад

      Если сейчас говорить про Обыгрывать Баварию, тогда вопрос - кого нельзя и кого реально ?

      0
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      Рейтинг: +349

      vsolon 1 час назад

      фантазер....

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      Рейтинг: +668

      Fusballer 1 час назад

      В фифе разве что можно.

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      Рейтинг: +2908

      zatonn 1 час назад

      Да уж, "немотивированную Баварию можно обыгрывать"! Умиляют такие аналитики. Бавария мотивирована всегда! Даже если турнирная задача решена, то у Баварии есть огромная армия преданных болельщиков, о которых команда помнит всегда, так что не надейтесь!

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