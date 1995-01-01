Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    «Герта» назвала Холанда машиной после его покера в Берлине

    «Герта» после матча восьмого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (2:5) ответила на твит форварда гостей Эрлинга Холанда. Он оформил на «Олимпиаштадионе» покер.

    «Проснулся от приятного сюрприза (Холанд получил награду Golden Boy – прим. «Бомбардира») и закончил день четырьмя голами и хорошей победой!» – написал норвежец.

    «Машины спят?» – ответила на твит «Герта».

    • Норвежец – второй бомбардир сезона Бундеслиги.
    • «Боруссия» идет в таблице второй.
    • На следующей неделе команда примет «Брюгге» в Лиге чемпионов.

    Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Герты»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11931

      Garrincha58 5 минут назад

      это Левандовский в квадрате!



















      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80682
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru