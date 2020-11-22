«Герта» назвала Холанда машиной после его покера в Берлине

«Герта» после матча восьмого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (2:5) ответила на твит форварда гостей Эрлинга Холанда. Он оформил на «Олимпиаштадионе» покер.

«Проснулся от приятного сюрприза (Холанд получил награду Golden Boy – прим. «Бомбардира») и закончил день четырьмя голами и хорошей победой!» – написал норвежец.

«Машины спят?» – ответила на твит «Герта».

Норвежец – второй бомбардир сезона Бундеслиги.

«Боруссия» идет в таблице второй.

На следующей неделе команда примет «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»