«Герта» назвала Холанда машиной после его покера в Берлине

«Герта» после матча восьмого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (2:5) ответила на твит форварда гостей Эрлинга Холанда. Он оформил на «Олимпиаштадионе» покер.
«Проснулся от приятного сюрприза (Холанд получил награду Golden Boy – прим. «Бомбардира») и закончил день четырьмя голами и хорошей победой!» – написал норвежец.
«Машины спят?» – ответила на твит «Герта».
- Норвежец – второй бомбардир сезона Бундеслиги.
- «Боруссия» идет в таблице второй.
- На следующей неделе команда примет «Брюгге» в Лиге чемпионов.
Холанд: «Сказал Фавру: «Я забил всего четыре гола, потому что вы меня заменили»
Источник: твиттер «Герты»