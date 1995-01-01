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    Слуцкий: «У Ин Бома минимальные симптомы коронавируса, у Кварацхелии – чуть посложнее»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах с составом в преддверии матча 15-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы, не все вернулись из национальной сборной. Но понятно, что необходимо готовиться даже в этих условиях.

    Да, конечно, есть у нас определенное количество заболевших. Все эти тесты были выявлены в национальных командах своих стран. Не только мы, а многие сейчас сталкиваются с теми проблемами, которых не было у тренеров и руководителей клубов до этого.

    У Ин Бома практически минимальные симптомы, у Кварацхелии чуть посложнее – несколько дней держалась температура. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни у них нет, но здесь важно соблюсти всю необходимую процедуру», – сказал Слуцкий.

    • Матч «Рубин» – «Ростов» состоится в воскресенье в 19:00 мск.
    • Казанцы по итогам 14 туров занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Ютуб-канал «Рубина»

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