Лига наций. Англия разгромила Исландию, Италия победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф

Завершились матчи 6-го тура лиги А Лиги наций.
Англия разгромила Исландию, забив четыре безответных мяча. Исландия вылетела в лигу В.
Бельгия победила Данию со счетом 4:2 и вышла в плей-офф Лиги наций.
Польша проиграла сборной Нидерландов, ведя в счете по ходу матча.
Италия оказалась сильнее Боснии и Герцеговины и вышла в плей-офф турнира.
Лига наций. Лига А. Группа 2. 6-й тур
Голы: 1:0 – Райс, 20; 2:0 – Маунт, 24; 3:0 – Фоден, 80; 4:0 – Фоден, 84.
Удаления: нет – Севарссон, 54.
Голы: 1:0 – Тилеманс, 3: 1:1 – Винд, 17; 2:1 – Лукаку, 57; 3:1 – Лукаку, 69; 3:2 – Шадли (в свои ворота), 86; 4:2 – Де Брюйне, 87.
Лига наций. Лига А. Группа 1. 6-й тур
Босния и Герцеговина – Италия – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Белотти, 22. 0:2 – Берарди, 68.
Польша – Нидерланды – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Йозвяк; 1:1 – Депай (с пенальти), 76; 1:2 – Вейналдум, 84.