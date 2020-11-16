Игнашевич: «У нас хороший чемпионат, сборная это показывает. Мы не дно»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках и оценил уровень РПЛ.

— У российского футбола черная осень. Популярно мнение, что наш футбол — это дно. Ситуация совсем плохая — нет побед в групповых турнирах еврокубков. В чем причина?

— Не стал бы говорить по поводу интенсивности — что мы уступаем. Вижу, что многие прячут свои собственные ошибки за эти фразы и термины. Считаю, что многое зависит от комплектования, уровня интенсивности на тренировках и в матчах, которые сам тренер и наигрывает. Надо спрашивать с тренеров, почему команда проигрывает грузинской команде «Локомотив» или «Маккаби».

— Или «Брюгге».

— Образно говоря, командам, которые не превосходят нас во многих компонентах. Но тем не менее мы проигрываем и говорим, что таков наш уровень. Но это мы просто прячемся за свои собственные ошибки.

— История про то, что чемпионат стал слабее, менее интенсивен — это факторы второго-третьего ряда.

— Нет, не второго-третьего. Это правда, много об этом говорят — что там более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят все подряд, и темп падает, темп низкий. Но говорить о том, что мы дно и что у нас все плохо, это неправильно.

Нужно работать, я бы не стал все списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся. Чемпионат у нас хороший, сборная показывает это — а там 90 процентов состава выступают в РПЛ.

В этом сезоне еврокубков Россию представляют «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.

Ни один из клубов пока не выиграл ни одного матча.

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