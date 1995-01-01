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    Игнашевич: «У нас хороший чемпионат, сборная это показывает. Мы не дно»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках и оценил уровень РПЛ.

    — У российского футбола черная осень. Популярно мнение, что наш футбол — это дно. Ситуация совсем плохая — нет побед в групповых турнирах еврокубков. В чем причина?

    — Не стал бы говорить по поводу интенсивности — что мы уступаем. Вижу, что многие прячут свои собственные ошибки за эти фразы и термины. Считаю, что многое зависит от комплектования, уровня интенсивности на тренировках и в матчах, которые сам тренер и наигрывает. Надо спрашивать с тренеров, почему команда проигрывает грузинской команде «Локомотив» или «Маккаби».

    — Или «Брюгге».

    — Образно говоря, командам, которые не превосходят нас во многих компонентах. Но тем не менее мы проигрываем и говорим, что таков наш уровень. Но это мы просто прячемся за свои собственные ошибки.

    — История про то, что чемпионат стал слабее, менее интенсивен — это факторы второго-третьего ряда.

    — Нет, не второго-третьего. Это правда, много об этом говорят — что там более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят все подряд, и темп падает, темп низкий. Но говорить о том, что мы дно и что у нас все плохо, это неправильно.

    Нужно работать, я бы не стал все списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся. Чемпионат у нас хороший, сборная показывает это — а там 90 процентов состава выступают в РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11430

      KLIM777 4 минуты назад

      идиот, ты никогда не станешь нормальным тренером.

      Наш футбол на клубном уровне и футбол сборной давно пробил днище и пытается найти еще пару этажей ниже.

      0
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      Рейтинг: +5429

      Viper for CSKA 12 минут назад

      По-моему, она как раз обратное демонстрирует. Откровенно низкий уровень технической, тактической, физической подготовки футболистов и самое главное - смердящий нафталином стиль игры, который всё, что необходимо, говорит о персоне тренера - вот реальный показатель того, насколько низко пал наш футбол. Про еврокубки и говорить нечего. Честно говоря, как и всегда, надежда на молодых ребят. Из Динамо, Спартака, ЦСКА, Локомотива, Краснодара и тд. Да даже в Зените два интересных молодых игрока бегают. Когда такое в последний раз случалось. Так что молодежи нужно прогрессировать и валить в топ чемпионаты. Причем не от лидеров предложение ждать по идиотской местной традиции, а от середняков и даже аутсайдеров. Там, собственно говоря, и закаляются игроки для европейских топ клубов.

      1
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      Рейтинг: +3845

      polt 43 минуты назад

      Что показывает сборная? Только одно, наша РПЛ и наш футбол - отстой

      4
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      Рейтинг: +19107

      Боцман59rus 49 минут назад

      С детства по мячику пинают, ни школы, ни книг, самообразования ноль, х.у.л.и вы от них хотите услышать, адекватных как Аршавин единицы, даже спартаковцы бывшие Матч ТВ продались - сидят ерунду городят, уши в трубку - стыдно за них)))

      5
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      Рейтинг: +1148

      alll-333 1 час назад

      Ну, если Игнашевич сказал... Ещё один тип в розовых очках

      4
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