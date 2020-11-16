Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнашевич: «У нас хороший чемпионат, сборная это показывает. Мы не дно»

Игнашевич: «У нас хороший чемпионат, сборная это показывает. Мы не дно»

16 ноября 2020, 15:52
36

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках и оценил уровень РПЛ.

— У российского футбола черная осень. Популярно мнение, что наш футбол — это дно. Ситуация совсем плохая — нет побед в групповых турнирах еврокубков. В чем причина?

— Не стал бы говорить по поводу интенсивности — что мы уступаем. Вижу, что многие прячут свои собственные ошибки за эти фразы и термины. Считаю, что многое зависит от комплектования, уровня интенсивности на тренировках и в матчах, которые сам тренер и наигрывает. Надо спрашивать с тренеров, почему команда проигрывает грузинской команде «Локомотив» или «Маккаби».

— Или «Брюгге».

— Образно говоря, командам, которые не превосходят нас во многих компонентах. Но тем не менее мы проигрываем и говорим, что таков наш уровень. Но это мы просто прячемся за свои собственные ошибки.

— История про то, что чемпионат стал слабее, менее интенсивен — это факторы второго-третьего ряда.

— Нет, не второго-третьего. Это правда, много об этом говорят — что там более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят все подряд, и темп падает, темп низкий. Но говорить о том, что мы дно и что у нас все плохо, это неправильно.

Нужно работать, я бы не стал все списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся. Чемпионат у нас хороший, сборная показывает это — а там 90 процентов состава выступают в РПЛ.

Карпин: «РПЛ – дно? Результаты в еврокубках говорят об этом»

Президент «Урала»: «РПЛ – не дно! В России большие футбольные традиции, наберитесь терпения»

Источник: «РБ-Спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1605531464
Ну, если Игнашевич сказал... Ещё один тип в розовых очках
Ответить
Боцман59rus
1605532646
С детства по мячику пинают, ни школы, ни книг, самообразования ноль, х.у.л.и вы от них хотите услышать, адекватных как Аршавин единицы, даже спартаковцы бывшие Матч ТВ продались - сидят ерунду городят, уши в трубку - стыдно за них)))
Ответить
polt
1605533034
Что показывает сборная? Только одно, наша РПЛ и наш футбол - отстой
Ответить
Viper for CSKA
1605534907
По-моему, она как раз обратное демонстрирует. Откровенно низкий уровень технической, тактической, физической подготовки футболистов и самое главное - смердящий нафталином стиль игры, который всё, что необходимо, говорит о персоне тренера - вот реальный показатель того, насколько низко пал наш футбол. Про еврокубки и говорить нечего. Честно говоря, как и всегда, надежда на молодых ребят. Из Динамо, Спартака, ЦСКА, Локомотива, Краснодара и тд. Да даже в Зените два интересных молодых игрока бегают. Когда такое в последний раз случалось. Так что молодежи нужно прогрессировать и валить в топ чемпионаты. Причем не от лидеров предложение ждать по идиотской местной традиции, а от середняков и даже аутсайдеров. Там, собственно говоря, и закаляются игроки для европейских топ клубов.
Ответить
raritet
1605536756
Никак не ожидал такого тонкого юмора от футболиста. Вроде и не англичанин, а смотри как подковырнул сбродную...
Ответить
Сильвербой
1605539826
Все правильно Сергей, если на черное бесконечно говорить что это белое, то в конце концов слабоумная толпа в это поверит!!! В России на этом политика построена, не говоря уже про какой-то там сраный футбол!!! Я например, обожаю слушать как Черданцев в каждой передаче говорит какой у нас интересный чемпионат!!!
Ответить
Skull_Boy
1605541394
Правильно мы не дно, мы дно уже пробили
Ответить
Garrincha58
1605542788
правильно Слуцкий когда то сказал мы говно все его не восприняли и многие осуждали а он оказался прав и то ли ещё будет пока там наверху не поймут что они мешают развиваться футболу пока у власти всякие Дюковы Прядкины Гинеры с Федунами пока они решают кто играет и как
Ответить
ALEX ML
1605544160
Второе дно уже пробили
Ответить
yarik1_78
1605548511
Игнашевич:Мы думали что достигли дна,но тут с низу постучали.
Ответить
Главные новости
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:30
1
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
7
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
7
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
4
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+