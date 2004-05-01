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    Президент «Урала»: «РПЛ – не дно! В России большие футбольные традиции, наберитесь терпения»

    Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему не стоит критиковать российские клубы за неудачное выступление в еврокубках.

    — Наши клубы никак не могут победить в еврокубках. Вновь пошли разговоры о том, что РПЛ — дно.

    — Меня это задевает! РПЛ — не дно! Давайте будем объективны. Все же видят, в какую сложную ситуацию попал «Краснодар». У команды проблемы с составом. Хорошо, что ребята получили такой бесценный опыт в Лиге чемпионов.

    Если бы «Зенит» забил второй гол «Лацио», то победил бы, и никто бы сейчас не ворчал бы. «Локомотив», согласитесь, очень достойно выглядел против сильных соперников — «Баварии» и «Атлетико». Здорово ведь смотрелись!

    Так что есть у нас потенциал, есть способные ребята. Зачем сразу вешать ярлыки — «дно», еще что-то? Сколько молодых ребят выходит в составе в железнодоржников?

    — Только в евровесну никто может и не попасть...

    — Да это понятно, что болельщики всегда хотят только побед. Но не забывайте, что у нас не такие бюджеты, как в Европе. Значит, своих игроков воспитаем. В России большие футбольные традиции. Наберитесь терпения. А то мы сразу критикуем людей после неудачного матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2193

      Из Твери Леха 50 минут назад

      За бабки держится бюджетные. И не такое скажет.

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      Рейтинг: +4102

      Давид59 1 час назад

      Кстати по поводу бюджета. Сразу Локомотив (Тбилиси) вспомнился.

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      Рейтинг: +3600

      Павелий 1 час назад

      РПЛ - не дно. РПЛ - придонье! =)))

      0
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      Рейтинг: +8806

      JTherry 2 часа назад

      "...не забывайте, что у нас не такие бюджеты, как в Европе"
      ...если сравнить бюджеты голландских, болгаро-венгеро-хорватских клубов и наших клубов-лидеров в ЛЕ, то они гораздо круче, в ЛЧ бюджеты команд некоторых лиг вполне сравнимы с нашими, но влетаем и от команд из Бельгии, Турции, Чехии, у которых бюджеты намного меньше... не деньги играют в футбол!

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      Рейтинг: +407

      plehanov6 2 часа назад

      Иванов прав! У " Урала" , далеко не тот бюджет, что в Европе!!! Но у этих, грабителей народного бюджета ( за исключением " Краснодара"), бюджеты вполне соответствующие! Только с той разницей, что в Европе - деньги владельцев, то у этих "бюджетников" - деньги российских малообеспеченных людей!

      -1
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      Рейтинг: +5317

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Вот , когда сгинут такие , как ты Иванов однодневки (условно ) -тогда и будет футбол в России ! Иванов и такие же-это ЗЛО !

      0
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      Рейтинг: +85

      black and yellow 2 часа назад

      "нужно ещё немного потерпеть" в.в путин ))))))

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      Рейтинг: +1852

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      чет походу мои внуки не дождутся

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      Рейтинг: +11822

      Garrincha58 2 часа назад

      Урал и Иванов вот такие команды и есть дно и таких в России 80% которые за счёт республиканских бюджетов живут припеваючи и ничего не делают а вы бы прожили как живут маленькие команды в Англии или в Ирландии всё сами и играют для зрителей а не для своего кармана как этот господин Иванов присосался к футболу а толку от тебя Уральскому региону ноль

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      Рейтинг: +4827

      KPCCSPB 3 часа назад

      Нормуль, отметил, что у телят травмы, а что у Зенита всё нападение в лазарете, он забыл посмотреть.

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