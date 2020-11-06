Президент «Урала»: «РПЛ – не дно! В России большие футбольные традиции, наберитесь терпения»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему не стоит критиковать российские клубы за неудачное выступление в еврокубках.

— Наши клубы никак не могут победить в еврокубках. Вновь пошли разговоры о том, что РПЛ — дно.

— Меня это задевает! РПЛ — не дно! Давайте будем объективны. Все же видят, в какую сложную ситуацию попал «Краснодар». У команды проблемы с составом. Хорошо, что ребята получили такой бесценный опыт в Лиге чемпионов.

Если бы «Зенит» забил второй гол «Лацио», то победил бы, и никто бы сейчас не ворчал бы. «Локомотив», согласитесь, очень достойно выглядел против сильных соперников — «Баварии» и «Атлетико». Здорово ведь смотрелись!

Так что есть у нас потенциал, есть способные ребята. Зачем сразу вешать ярлыки — «дно», еще что-то? Сколько молодых ребят выходит в составе в железнодоржников?

— Только в евровесну никто может и не попасть...

— Да это понятно, что болельщики всегда хотят только побед. Но не забывайте, что у нас не такие бюджеты, как в Европе. Значит, своих игроков воспитаем. В России большие футбольные традиции. Наберитесь терпения. А то мы сразу критикуем людей после неудачного матча.

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