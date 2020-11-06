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  • Президент «Урала»: «РПЛ – не дно! В России большие футбольные традиции, наберитесь терпения»

Президент «Урала»: «РПЛ – не дно! В России большие футбольные традиции, наберитесь терпения»

6 ноября 2020, 10:59
21

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему не стоит критиковать российские клубы за неудачное выступление в еврокубках.

— Наши клубы никак не могут победить в еврокубках. Вновь пошли разговоры о том, что РПЛ — дно.

— Меня это задевает! РПЛ — не дно! Давайте будем объективны. Все же видят, в какую сложную ситуацию попал «Краснодар». У команды проблемы с составом. Хорошо, что ребята получили такой бесценный опыт в Лиге чемпионов.

Если бы «Зенит» забил второй гол «Лацио», то победил бы, и никто бы сейчас не ворчал бы. «Локомотив», согласитесь, очень достойно выглядел против сильных соперников — «Баварии» и «Атлетико». Здорово ведь смотрелись!

Так что есть у нас потенциал, есть способные ребята. Зачем сразу вешать ярлыки — «дно», еще что-то? Сколько молодых ребят выходит в составе в железнодоржников?

— Только в евровесну никто может и не попасть...

— Да это понятно, что болельщики всегда хотят только побед. Но не забывайте, что у нас не такие бюджеты, как в Европе. Значит, своих игроков воспитаем. В России большие футбольные традиции. Наберитесь терпения. А то мы сразу критикуем людей после неудачного матча.

Российские клубы ни разу не выиграли в трех турах ЛЧ и ЛЕ

Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига Европы Урал Иванов Григорий
Комментарии (21)
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Лфшт
1604650326
В РПЛ дно. Уважаемый Иванов. В нашей стране нет футбола, он никому не интересен, как вид спорта и досуга. Основная масса сосет с него бабло. Нет развития. Нет системы детского футбола. У нас футбольные академии это место куда можно пацана спихнуть, чтобы родителям пару часов покайфовать. И если он ныть начинает, потому что его не выпускают на поле, папа дает бабло тренеру, что выпускал. И он берет, потому что у него зарплата 15 000р. И ему тоже жрать охота. И это только одна из причин. Смысла нет тут расписывать. Тут материала на статью.
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Garrincha58
1604654301
Урал и Иванов вот такие команды и есть дно и таких в России 80% которые за счёт республиканских бюджетов живут припеваючи и ничего не делают а вы бы прожили как живут маленькие команды в Англии или в Ирландии всё сами и играют для зрителей а не для своего кармана как этот господин Иванов присосался к футболу а толку от тебя Уральскому региону ноль
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САДЫЧОК
1604656061
Вот , когда сгинут такие , как ты Иванов однодневки (условно ) -тогда и будет футбол в России ! Иванов и такие же-это ЗЛО !
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plehanov6
1604656555
Иванов прав! У " Урала" , далеко не тот бюджет, что в Европе!!! Но у этих, грабителей народного бюджета ( за исключением " Краснодара"), бюджеты вполне соответствующие! Только с той разницей, что в Европе - деньги владельцев, то у этих "бюджетников" - деньги российских малообеспеченных людей!
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JTherry
1604657438
"...не забывайте, что у нас не такие бюджеты, как в Европе" ...если сравнить бюджеты голландских, болгаро-венгеро-хорватских клубов и наших клубов-лидеров в ЛЕ, то они гораздо круче, в ЛЧ бюджеты команд некоторых лиг вполне сравнимы с нашими, но влетаем и от команд из Бельгии, Турции, Чехии, у которых бюджеты намного меньше... не деньги играют в футбол!
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Из Твери Леха
1604661938
За бабки держится бюджетные. И не такое скажет.
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alp
1604665984
все правильно.. росс футбол не дно... российский футбол его уже давно пробил...
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Сильвербой
1604672188
Что еще могут говорить, прогнившие, коррумпированные, сосущие бюджетные деньги владельцы вот таких вот недоклубов!? Естественно лизание жоп, жирных и еще жирнее, это их первостепенная задача!!!
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Просто-333
1604682563
Каждый год получаем "бесценный" опыт- и что? Дно- оно и в африке дно. Тем более у нас
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Hektor 84
1604691609
И что этот бюджетник хочет сказать? Что типа у наших бюджеты меньше и потому мы не побеждаем? Ну может с грандами мы не сравнится, типа Севильи, челси, Баварии, Атлетико, Боруссии и тд. Но погоди. А кто мешает нашим клубам обыгрывать Лудогорец, Брюгге, Ренн, Динамо З, Вольфсбург, Фейенорд, Локомотив ТБ, Маккаби, Хетафе, Ференцварош, Эспаньол? Сомневаюсь что у них бюджет больше чем у наших топов. Та ведь раньше наши клубы побеждали в еврокубковых матчах у грандов с гораздо меньшими бюджетами. Так что товарищ вы либо отмазываетесь либо несете чушь. Вам как сидящему на гос бюджете это свойственно.
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