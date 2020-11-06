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  • Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

6 ноября 2020, 07:33
11

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Россия на этой неделе заработала 0,334 балла. Очки принесли ничьи «Локомотива» с «Атлетико» (1:1) и «Зенита» с «Лацио» (1:1). «Краснодар» и ЦСКА свои матчи проиграли. Теперь в активе России 37,549 баллов.

На восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА поднялись Нидерланды. После побед «Аякса» над «Мидтьюлландом» (3:1) и «Фейеноорда» над ЦСКА (3:1) отставание Голландии от России сократилось до 2,949 баллов.

На девятую строчку опустилась Бельгия. Все ее представители (четыре клуба) уступили на этой неделе. Отставание бельгийцев от России выросло до 3,249 баллов.

  • Португалия идет на шестом месте. В ее активе 43,549 баллов.
  • Россия – седьмая с 37,549 баллами.
  • Нидерланды идут восьмыми – у них 34,600 баллов.
  • Бельгия – девятая с 34,300 баллами.

Источник: Eurocups
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (11)
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Hektor 84
1604641724
Скоро они нас обойдут в таблице
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a s
1604651532
Если дeлаете cтавки >>> stavka-info.ru
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Из Твери Леха
1604652272
На следующий год спартак опустит Россию во 2-ой десяток.
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AtticusFinch1
1604656886
Раньше писали,как мы то сокращали,то увеличивали отставание от Португалии...а что случилось?Обосрались?Бельгия и Нидерланды поджимают?)Пока вся наша рпл с со всеми тренерами,игрочишками с миллионными контрактами и сверх результативностью не окунется в говно,когда у нас будет 1 команда с 3го раунда в лч стартовать,а победитель кубка в ле играть на стадии отбора с карликами, только может тогда из этого что-то выйдет
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Spartak Piter
1604661635
Гребанный Газпром весь футбол убил. Сделал для политпроекта тепличные условия. Почему я говорю Газпром, так как одни и те же же люди правят что в стране, что в зянитке, что в футболе и они же в медиа.
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vladimir-7
1604665211
После завершения групповых игр в ЕК, скорее всего, Россия будет на 9 месте.
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Теркчанин
1604674218
Скоро и Украина догонит.
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