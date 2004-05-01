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    Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

    Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Россия на этой неделе заработала 0,334 балла. Очки принесли ничьи «Локомотива» с «Атлетико» (1:1) и «Зенита» с «Лацио» (1:1). «Краснодар» и ЦСКА свои матчи проиграли. Теперь в активе России 37,549 баллов.

    На восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА поднялись Нидерланды. После побед «Аякса» над «Мидтьюлландом» (3:1) и «Фейеноорда» над ЦСКА (3:1) отставание Голландии от России сократилось до 2,949 баллов.

    На девятую строчку опустилась Бельгия. Все ее представители (четыре клуба) уступили на этой неделе. Отставание бельгийцев от России выросло до 3,249 баллов.

    • Португалия идет на шестом месте. В ее активе 43,549 баллов.
    • Россия – седьмая с 37,549 баллами.
    • Нидерланды идут восьмыми – у них 34,600 баллов.
    • Бельгия – девятая с 34,300 баллами.

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    Источник: Eurocups

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    Сегодня, 07:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3082

      solodealer 7 минут назад

      Нас уже НАПЕРЕГОНКИ догоняют...ИГРАЮЧИ))

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      Рейтинг: +3617

      Cleaner 20 минут назад

      Россию обойдут ВСЕ! По другому быть не может, если наши команды проигрывают ВСЕМ!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +10493

      alarm 1 час назад

      спартак! спартак во всём виноват, точно вам говорю! предлагаю расформировать)

      2
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      Рейтинг: +6362

      Hektor 84 2 часа назад

      Скоро они нас обойдут в таблице

      2
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      Рейтинг: +680

      г.Онега 2 часа назад

      Пусть слитают в рейтинге, меньше команд меньше позора

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      Рейтинг: +17888

      bset 3 часа назад

      И самое смешное, что руководство РФС даже не почешется. У нас весь чемпионат сосет в Европе, а зарплатная ведомость и стоимость клубов на уровне средних команд топ-5 лиг. Это же смешно. В любой цивилизованной стране давно с позором ушли бы со словами "Извините, мы не справились". А у нас продолжат сидеть лимиты ужесточать и говорить "Ну вот сейчас, ну вот чуть-чуть и у нас все получится". Я уже молчу про многочисленные скандалы с судьями, дурацкие реформы в низших лигах, постоянный переезд команд из родного города, резкое сокращение профессиональных команд на дальнем востоке, пофигизм на ежегодные медосмотры, из-за чего футболисты погибают. В общем, если в весну никто не выйдет, буду надеяться, что и на ЧЕ мы облажаемся. Было бы оптимально 2 года назад обосраться, но не хотелось на домашнем ЧМ. А тут уже я не знаю, какой должен триггер сработать. Мы должны проиграть все и везде - только тогда есть хоть какой-то шанс на перемены в РФС.

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      Рейтинг: +6694

      FanatSerj > bset 30 минут назад

      Вот кстати да, смотришь на клубы и офигеваешь их абсолютной не способностью не то что с середняками, даже командами ниже среднего играть на уровне.
      Так в клубах ещё леги и они в основном получше наших сборников, вот удивляет усатый, как он с этим сплошным деревом умудряется обыгрывать середняков и как то ещё неплохо смотреться с сборными получше. Что он с ними делает, что они вспоминают как играть в футбол. И это ещё при отсутствии травмированыхбольных лидеров в сборной, а последний сбор ещё был и минус вся молодежка. Усатому памятник надо ставить, по такой игре клубов он бы вообще никуда попадать не должен с этими деревяшками.

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      Рейтинг: +3082

      solodealer > bset 8 минут назад

      у нас в нефтянке зарплаты ВЫШЕ мирового уровня, а результаты.....?

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