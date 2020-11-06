Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Россия на этой неделе заработала 0,334 балла. Очки принесли ничьи «Локомотива» с «Атлетико» (1:1) и «Зенита» с «Лацио» (1:1). «Краснодар» и ЦСКА свои матчи проиграли. Теперь в активе России 37,549 баллов.

На восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА поднялись Нидерланды. После побед «Аякса» над «Мидтьюлландом» (3:1) и «Фейеноорда» над ЦСКА (3:1) отставание Голландии от России сократилось до 2,949 баллов.

На девятую строчку опустилась Бельгия. Все ее представители (четыре клуба) уступили на этой неделе. Отставание бельгийцев от России выросло до 3,249 баллов.