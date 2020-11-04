Карпин: «РПЛ – дно? Результаты в еврокубках говорят об этом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил уровень чемпионата России.

– «Динамо» и «Ростов» вылетели из квалификации еврокубка, ни одна наша команда в групповых турнирах пока не одержала победы. РПЛ – турнир-дно, что подтверждено еврокубками?

– Результаты говорят об этом?

– Да.

– Вот и все. Можно что угодно говорить, но есть результат, который говорит сам за себя.

– С чем это связано?

– Разговор долгий, я уже неоднократно высказывался. Для этого есть специально обученные люди, пусть они высказываются.