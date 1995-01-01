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    Карпин: «РПЛ – дно? Результаты в еврокубках говорят об этом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил уровень чемпионата России.

    – «Динамо» и «Ростов» вылетели из квалификации еврокубка, ни одна наша команда в групповых турнирах пока не одержала победы. РПЛ – турнир-дно, что подтверждено еврокубками?

    – Результаты говорят об этом?

    – Да.

    – Вот и все. Можно что угодно говорить, но есть результат, который говорит сам за себя.

    – С чем это связано?

    – Разговор долгий, я уже неоднократно высказывался. Для этого есть специально обученные люди, пусть они высказываются.

    • В этом сезоне еврокубков Россию представляют «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.
    • Ни один из клубов пока не выиграл ни одного матча.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2696

      Axe111 2 минуты назад

      Естественно рпл это днище

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      Рейтинг: +339

      ab15488 55 минут назад

      Ну хорошо. Рпл - дно, никто не спорит, но возьмём карпина. Человек с обширнейшим опытом европейского футбола, не понаслышке знающий и европейскую технику и скорости. Его Ростов чем то выделяется на общем фоне? Ничем. Квалификацию слил, даже в донном рпл не стабилен и с неплохим подбором футболистов часто теряет очки на ровном месте. Или это прядкин с дюковым должны следить, чтоб футболисты быстрее бегали, думали, точнее пасы отдавали? Как всегда все сидят и ждут когда кто то поднимет уровень рпл

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      Рейтинг: +9

      makas > ab15488 42 минуты назад

      Просто футбол и Россия не совместимые вещи

      2
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      Рейтинг: +339

      ab15488 > makas 30 минут назад

      Это хоккей и африка несовместимые вещи. Просто все тренеры ноют, что в рпл низкие скорости, а, простите, кто не даёт играть быстрее!?!? Поля? Но почему то приезжают европейские команды и на наших полях играют в быстрый техничный футбол, какие проблемы то?!

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      Рейтинг: +2155

      Из Твери Леха 59 минут назад

      Интересно, кто же посмеет сказать почему же РПЛ - дно?))

      0
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      Рейтинг: +12

      Meowbot > Из Твери Леха 39 минут назад

      кто посмеет сказать ,какое ты дно

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      Рейтинг: +339

      ab15488 > Из Твери Леха 21 минуту назад

      Потому что всех участников данного балагана и так все устраивает. Потому что подъем уровня рпл это долгая, тяжёлая и кропотливая работа, а работать мы не любим

      1
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      Рейтинг: +13900

      vladimir-7 1 час назад

      Карпин абсолютно прав. А что скажут президенты Прядкин-молчун и Дюпин-тихоня?

      4
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      Рейтинг: +912

      аларм дубль2 > vladimir-7 1 час назад

      у них всегда все хорошо и гладко!

      3
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      Рейтинг: +11776

      Garrincha58 > vladimir-7 1 час назад

      они скажут лимит надо ужесточить и натурализовать 11 игроков для Черкесова

      2
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      Рейтинг: +253

      cevin cigan > Garrincha58 14 минут назад

      Черкесова? А это кто?

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