Карпин: «РПЛ – дно? Результаты в еврокубках говорят об этом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил уровень чемпионата России.
– «Динамо» и «Ростов» вылетели из квалификации еврокубка, ни одна наша команда в групповых турнирах пока не одержала победы. РПЛ – турнир-дно, что подтверждено еврокубками?
– Результаты говорят об этом?
– Да.
– Вот и все. Можно что угодно говорить, но есть результат, который говорит сам за себя.
– С чем это связано?
– Разговор долгий, я уже неоднократно высказывался. Для этого есть специально обученные люди, пусть они высказываются.
- В этом сезоне еврокубков Россию представляют «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.
- Ни один из клубов пока не выиграл ни одного матча.
Источник: «РБ-Спорт»