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  • Карпин: «РПЛ – дно? Результаты в еврокубках говорят об этом»

Карпин: «РПЛ – дно? Результаты в еврокубках говорят об этом»

4 ноября 2020, 08:33
33

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил уровень чемпионата России.

– «Динамо» и «Ростов» вылетели из квалификации еврокубка, ни одна наша команда в групповых турнирах пока не одержала победы. РПЛ – турнир-дно, что подтверждено еврокубками?

– Результаты говорят об этом?

– Да.

– Вот и все. Можно что угодно говорить, но есть результат, который говорит сам за себя.

– С чем это связано?

– Разговор долгий, я уже неоднократно высказывался. Для этого есть специально обученные люди, пусть они высказываются.

  • В этом сезоне еврокубков Россию представляют «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.
  • Ни один из клубов пока не выиграл ни одного матча.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (33)
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vladimir-7
1604469194
Карпин абсолютно прав. А что скажут президенты Прядкин-молчун и Дюпин-тихоня?
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ab15488
1604471340
Ну хорошо. Рпл - дно, никто не спорит, но возьмём карпина. Человек с обширнейшим опытом европейского футбола, не понаслышке знающий и европейскую технику и скорости. Его Ростов чем то выделяется на общем фоне? Ничем. Квалификацию слил, даже в донном рпл не стабилен и с неплохим подбором футболистов часто теряет очки на ровном месте. Или это прядкин с дюковым должны следить, чтоб футболисты быстрее бегали, думали, точнее пасы отдавали? Как всегда все сидят и ждут когда кто то поднимет уровень рпл
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Axe111
1604474517
Естественно рпл это днище
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BRO_football
1604474719
Будет ли Карпин так же смел, уточнив, благодаря каким людям РПЛ - дно?
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NewLife
1604475540
Футбол у нас плох, по тому что РФС вместо того, чтобы заниматься фаворитизмом в РПЛ, должен все силы и средства бросить на детско-юношеский футбол, отменить лимит, пожизненно отстранить коррумпированных судей, убрать представителей конкретных команд из комитетов и комиссий, назначить в сборную тренера, а не физрука-политикана, заменить неквалифицированное руководство матч тв, где запрещена критика синита и руководства сборной.
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paracetamol
1604477901
Если РПЛ – дно, то Карпин со своим Ростовом - дно в квадрате!
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Ганнибал Лектор
1604480932
Ужесточайте лимит - и опустимся на уровень первенства Белоруссии. Сколько бы ни было иностранцев - в донную команду ни один ТОП ни за какие деньги не поедет
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Hektor 84
1604487095
Не только еврокубки показатель. Еще и результаты сборной России. Только не надо напевать вот на ЧМ вышли в четверть финал значит сборная на подъеме.
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GoLenaStop
1604511599
1. Отвратительное продажное судейство, влияющее на исход игр. 2. Нездоровая конкуренция среди игроков с незаслуженно высокими зарплатами и откатами. 3. Отсутствие цели для достижения и перспективы. 4. Низкий спортивно-технический уровень игроков и их руководителей. 5. Экономическая ситуация в стране на фоне политической изоляции РФ в мире.
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Кандидов
1604515654
Зная Валерия Георгиевича Карпина, сказать он так не мог. Сами вы дно.
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