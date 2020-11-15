Зоммер: «К пенальти Рамоса готовился заранее – недавно играл против него в Лиге чемпионов»

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер объяснил, как ему удалось справиться с двумя пенальти Серхио Рамоса в матче Лиги наций против Испании (1:1). Швейцарец готовился заранее и стал первым голкипером, отбившим больше одного пенальти от Рамоса.

«Сумасшедший вечер. У нас многое получалось. Напряжение было велико, во втором тайме нас заперли. Мы очень гордимся, что в целом справились.

К пенальти Рамоса готовился заранее, так как недавно играл против него в Лиге чемпионов (менхенгладбахская «Боруссия» и «Реал» сейчас в одной группе – прим. «Бомбардира»). Для меня все сложилось хорошо. Это был хороший для Швейцарии вечер, есть чем насладиться», – сказал Зоммер.