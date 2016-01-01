Зоммер: «К пенальти Рамоса готовился заранее – недавно играл против него в Лиге чемпионов»

Швейцарцам чуток не хватило, чтобы победить. Вратарь герой - взять два пенальти от Рамоса, это великолепно. Но также надо отметить изумительный по техническому исполнению (слету, развернутой стопой) гол игрока Аталанты Фройлера.
Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер объяснил, как ему удалось справиться с двумя пенальти Серхио Рамоса в матче Лиги наций против Испании (1:1). Швейцарец готовился заранее и стал первым голкипером, отбившим больше одного пенальти от Рамоса.
«Сумасшедший вечер. У нас многое получалось. Напряжение было велико, во втором тайме нас заперли. Мы очень гордимся, что в целом справились.
К пенальти Рамоса готовился заранее, так как недавно играл против него в Лиге чемпионов (менхенгладбахская «Боруссия» и «Реал» сейчас в одной группе – прим. «Бомбардира»). Для меня все сложилось хорошо. Это был хороший для Швейцарии вечер, есть чем насладиться», – сказал Зоммер.
- Зоммер в сезоне Лиги наций не пропустил ни матча.
- Швейцария идет в группе последней.
- В последнем туре Швейцария примет Украину – этот матч определит, кто вылетит в лигу В.