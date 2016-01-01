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    Зоммер: «К пенальти Рамоса готовился заранее – недавно играл против него в Лиге чемпионов»

    Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер объяснил, как ему удалось справиться с двумя пенальти Серхио Рамоса в матче Лиги наций против Испании (1:1). Швейцарец готовился заранее и стал первым голкипером, отбившим больше одного пенальти от Рамоса.

    «Сумасшедший вечер. У нас многое получалось. Напряжение было велико, во втором тайме нас заперли. Мы очень гордимся, что в целом справились.

    К пенальти Рамоса готовился заранее, так как недавно играл против него в Лиге чемпионов (менхенгладбахская «Боруссия» и «Реал» сейчас в одной группе – прим. «Бомбардира»). Для меня все сложилось хорошо. Это был хороший для Швейцарии вечер, есть чем насладиться», – сказал Зоммер.

    • Зоммер в сезоне Лиги наций не пропустил ни матча.
    • Швейцария идет в группе последней.
    • В последнем туре Швейцария примет Украину – этот матч определит, кто вылетит в лигу В.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 09:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5043

      NewLife 41 минуту назад

      Швейцарцам чуток не хватило, чтобы победить. Вратарь герой - взять два пенальти от Рамоса, это великолепно. Но также надо отметить изумительный по техническому исполнению (слету, развернутой стопой) гол игрока Аталанты Фройлера.

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