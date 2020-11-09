Умяров выбыл на две недели из-за перелома кисти

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о травме полузащитника Наиля Умярова.
«Умяров получил перелом [левой кисти] во время матча с «Уралом». Данный перелом требует дополнительного обследования, возможно оперативного лечения и полного покоя от нагрузок в ближайшие две недели», – сказал Газизов.
- Хавбек пропустит дерби против «Динамо», запланированное на 21 ноября.
- В текущем сезоне 20-летний Умяров сделал один ассист в 15 матчах.
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Источник: «Р-Спорт»