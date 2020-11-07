Федотов – о пенальти в ворота «Сочи»: «Игрок «Уфы» наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает. Нелепость»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов раскритиковал решение судейской бригады назначить пенальти в ворота его команды в концовке матча 14-го тура РПЛ против «Уфы».
- Башкирская команда реализовала 11-метровый, благодаря чему ушла от поражения.
- Игру обслуживал Николай Волошин.
«Практически ничего не дали создать у своих ворот. Но эта нелепость в виде назначенного пенальти...
Я смотрел вместе с судьей VAR: наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает – это пенальти. Если мы и по телевизору не можем разобраться... Но это отдельная тема», – сказал Федотов.
«Сочи» – после ничьей с «Уфой»: «Давно с таким судейством не сталкивались. Напишем жалобу»
Игрок «Сочи» Терехов: «Нам поставили нелепый пенальти в матче с «Уфой»
Источник: «Матч Премьер»