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  • Федотов – о пенальти в ворота «Сочи»: «Игрок «Уфы» наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает. Нелепость»

Федотов – о пенальти в ворота «Сочи»: «Игрок «Уфы» наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает. Нелепость»

7 ноября 2020, 09:57
8

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов раскритиковал решение судейской бригады назначить пенальти в ворота его команды в концовке матча 14-го тура РПЛ против «Уфы».

  • Башкирская команда реализовала 11-метровый, благодаря чему ушла от поражения.
  • Игру обслуживал Николай Волошин.

«Практически ничего не дали создать у своих ворот. Но эта нелепость в виде назначенного пенальти...

Я смотрел вместе с судьей VAR: наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает – это пенальти. Если мы и по телевизору не можем разобраться... Но это отдельная тема», – сказал Федотов.

«Сочи» – после ничьей с «Уфой»: «Давно с таким судейством не сталкивались. Напишем жалобу»

Игрок «Сочи» Терехов: «Нам поставили нелепый пенальти в матче с «Уфой»

Источник: «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Сочи Уфа Федотов Владимир
Комментарии (8)
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plehanov6
1604735176
Да заткнулись бы вы уже, газпромовские подстилки! Что-то вас не видно и не слышно было, после игр со " Спартаком", "Ростовом" и так далее, всего не перечислишь!!! Что же вы сейчас разнылись? Негласный закон гласит, что, готовя подлость - будь готов, что она к тебе же и вернется!!! Так что засунте свои языки, себе в задницу, и принимайте все как данность!
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Axe111
1604736943
Может напомнить первый тур!?!?!?!?!!?!!?!? НЕЛЕПОЕ ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!
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Алехсбургер.
1604737125
К сожалению,пенальти был. А вот уважение к Федотову было,но куда-то потопало,пока маленькими,неуверенными,но бодрыми шажочками..
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paracetamol
1604739333
Свистуна на полиграф!!!
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Garrincha58
1604742258
сами виноваты играли ужасно а теперь всё на судью валят так у нас все тренеры и поступают чтобы отмазаться нет Нобоа и забивать теперь некому этот супернап Зе пусть теперь Молдове забивает вместе с ещё более супер напом Д
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Manuilov_M
1604744054
Володя Федот, ответочка подъехала, хавай ****
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aleks 265814
1604746145
Согласен .Федотов это ответка. Ты сам говорил ,играя против Спартака про пенальти, раз судья ставит пенальти значит он прав.Так здесь был хоть какой то контакт.А против Спартака это концерт.
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Hektor 84
1604829182
Как ты сам не так давно звездоболил если судья поставил пенальти, значит он прав!
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