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    Федотов – о пенальти в ворота «Сочи»: «Игрок «Уфы» наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает. Нелепость»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов раскритиковал решение судейской бригады назначить пенальти в ворота его команды в концовке матча 14-го тура РПЛ против «Уфы».

    • Башкирская команда реализовала 11-метровый, благодаря чему ушла от поражения.
    • Игру обслуживал Николай Волошин.

    «Практически ничего не дали создать у своих ворот. Но эта нелепость в виде назначенного пенальти...

    Я смотрел вместе с судьей VAR: наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает – это пенальти. Если мы и по телевизору не можем разобраться... Но это отдельная тема», – сказал Федотов.

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    Источник: «Матч Премьер»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11832

      Garrincha58 26 минут назад

      сами виноваты играли ужасно а теперь всё на судью валят так у нас все тренеры и поступают чтобы отмазаться нет Нобоа и забивать теперь некому этот супернап Зе пусть теперь Молдове забивает вместе с ещё более супер напом Д

      0
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      Рейтинг: +9009

      paracetamol 1 час назад

      Свистуна на полиграф!!!

      0
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      Рейтинг: +1329

      Алехсбургер. 1 час назад

      К сожалению,пенальти был.
      А вот уважение к Федотову было,но куда-то потопало,пока маленькими,неуверенными,но бодрыми шажочками..

      2
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      Рейтинг: +2707

      Axe111 1 час назад

      Может напомнить первый тур!?!?!?!?!!?!!?!? НЕЛЕПОЕ ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +747

      Землякруглая 2 часа назад

      Как там говорил федотов с ухмылкой после Спартака? А вот так - Если судья поставил, значит пенальти был.

      4
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      Рейтинг: +2314

      Genz 2 часа назад

      На повторе видно что игрок Сочи подсекает поставленную на траву ногу соперника.
      Это простой эпизод и сомнений,что пенальти нет. Федотову обидно так про.с.рать преимущество. Пусть на цепь сажает длинного мазилу и не кормит . Его ещё в сборную вызвал черчесов ,чтобы туркам не забил. Стыдно за Сочи

      1
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      Рейтинг: +407

      plehanov6 2 часа назад

      Да заткнулись бы вы уже, газпромовские подстилки! Что-то вас не видно и не слышно было, после игр со " Спартаком", "Ростовом" и так далее, всего не перечислишь!!! Что же вы сейчас разнылись? Негласный закон гласит, что, готовя подлость - будь готов, что она к тебе же и вернется!!! Так что засунте свои языки, себе в задницу, и принимайте все как данность!

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