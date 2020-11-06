Игрок «Сочи» Терехов: «Нам поставили нелепый пенальти в матче с «Уфой»

А что он ещё мог сказать в своё оправдание за упущенную победу. А так хотел премию наверное попросить :)
Футболист «Сочи» Сергей Терехов не понял пенальти, назначенный в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Он позволил игроку гостей Комнену Андричу сравнять счет.
«Не удалось забить на один гол больше и победить. Мы все отлично делали, но какой-то нелепый пенальти поставили… Я так и не понял, за что его назначили! Из-за этого мы упустили победу, к сожалению», – сказал сочинец.
- Терехова признали лучшим футболистом матча.
- «Сочи» поднялся на пятое место.
- Игру обслуживал в поле Николай Волошин из Смоленска.
«Сочи» – после ничьей с «Уфой»: «Давно с таким судейством не сталкивались. Напишем жалобу»