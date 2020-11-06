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    Игрок «Сочи» Терехов: «Нам поставили нелепый пенальти в матче с «Уфой»

    Футболист «Сочи» Сергей Терехов не понял пенальти, назначенный в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Он позволил игроку гостей Комнену Андричу сравнять счет.

    «Не удалось забить на один гол больше и победить. Мы все отлично делали, но какой-то нелепый пенальти поставили… Я так и не понял, за что его назначили! Из-за этого мы упустили победу, к сожалению», – сказал сочинец.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2020 22:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +397

      tilham 46 минут назад

      А что он ещё мог сказать в своё оправдание за упущенную победу. А так хотел премию наверное попросить :)

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      Рейтинг: +349

      klimovich 1 час назад

      Такой же нелепый, как ваша команда, ХА! Вообще фол был, но пенальти ставить, может, и не следовало. Мяч остался у Сочи, и вместо 11тиметрового игрок исполнил 3хметровый. Забил бы - защитали бы.

      1
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      Рейтинг: +8827

      JTherry > klimovich 19 минут назад

      по новым правилам, если не было свистка судьи сразу после нарушения в штрафной, можно продолжить игру: если бы забили гол - засчитали бы, если нет - следует проверка ВАР на возможность пенальти...

      0
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      Рейтинг: +8827

      JTherry 1 час назад

      Миладинович сбил в штрафной игрока Уфы, вместо мяча ударил по голеностопу... при просмотре повторов было все "понятно"...

      1
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      Рейтинг: +22043

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Не удивляйся , вы перешли дорогу одной ...команде . Теперь их владелец всё сделает чтобы вам насолить используя админресурс .

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      Рейтинг: -1096

      Бoрат > пьяныйхоровод 7 минут назад

      Не надо грязи - они были и есть наши меньшие братья .

      0
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      Рейтинг: -81

      Alex_MI_5 1 час назад

      Бедняжечки, пишите в спортлото!

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      Рейтинг: +8853

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Зато " лепые " поставили в матче со Спартаком - слепили и поставили и целых два !!! ((( " Я так и не понял, за что их назначили! ( впрочем этого никто не понял ) . Из-за этого мы упустили победу, к сожалению " (((

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