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  • Игрок «Сочи» Терехов: «Нам поставили нелепый пенальти в матче с «Уфой»

Игрок «Сочи» Терехов: «Нам поставили нелепый пенальти в матче с «Уфой»

6 ноября 2020, 22:13
8

Футболист «Сочи» Сергей Терехов не понял пенальти, назначенный в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Он позволил игроку гостей Комнену Андричу сравнять счет.

«Не удалось забить на один гол больше и победить. Мы все отлично делали, но какой-то нелепый пенальти поставили… Я так и не понял, за что его назначили! Из-за этого мы упустили победу, к сожалению», – сказал сочинец.

  • Терехова признали лучшим футболистом матча.
  • «Сочи» поднялся на пятое место.
  • Игру обслуживал в поле Николай Волошин из Смоленска.

«Сочи» – после ничьей с «Уфой»: «Давно с таким судейством не сталкивались. Напишем жалобу»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Уфа Терехов Сергей
Комментарии (8)
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JTherry
1604692045
Миладинович сбил в штрафной игрока Уфы, вместо мяча ударил по голеностопу... при просмотре повторов было все "понятно"...
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klimovich
1604692969
Такой же нелепый, как ваша команда, ХА! Вообще фол был, но пенальти ставить, может, и не следовало. Мяч остался у Сочи, и вместо 11тиметрового игрок исполнил 3хметровый. Забил бы - защитали бы.
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tilham
1604694323
А что он ещё мог сказать в своё оправдание за упущенную победу. А так хотел премию наверное попросить :)
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Томик
1604699242
Это в матче со "Спартаком" вам два нелепых пенальти поставили. Думаю, что уже написал кто-нибудь. Но и я мимо пройти не могу. Ишь ты - "Сочи" поставили нелепый пенальти. Как дальше жить??
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Бухбух
1604729688
А если бы Уфа в этой же атаке забила интересно стали бы смотреть эпизод с пенальти?
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Серёга Краснодарский
1604751269
Это вам не кайф от голов ростовской детворе. Вперёд хк Сочи.
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