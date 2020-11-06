Игрок «Сочи» Терехов: «Нам поставили нелепый пенальти в матче с «Уфой»

Футболист «Сочи» Сергей Терехов не понял пенальти, назначенный в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Он позволил игроку гостей Комнену Андричу сравнять счет.

«Не удалось забить на один гол больше и победить. Мы все отлично делали, но какой-то нелепый пенальти поставили… Я так и не понял, за что его назначили! Из-за этого мы упустили победу, к сожалению», – сказал сочинец.

Терехова признали лучшим футболистом матча.

«Сочи» поднялся на пятое место.

Игру обслуживал в поле Николай Волошин из Смоленска.

«Сочи» – после ничьей с «Уфой»: «Давно с таким судейством не сталкивались. Напишем жалобу»