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    «Сочи» – после ничьей с «Уфой»: «Давно с таким судейством не сталкивались. Напишем жалобу»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко недоволен судейством в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти.

    «Есть VAR. Что делали судьи на линии в моменте, когда фолили на Антоне Заболотном при 1:0, непонятно. Нужно было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу в ЭСК. Давно с таким судейством не сталкивались», – сказал Рубашко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.11.2020 21:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +611

      Пельш 1 16 минут назад

      Вот и сейчас в евро кубках кто ***** вам мешает выигрывать? Всё у вас кто-то виноват, кроме вас самих удоды!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6377

      Hektor 84 53 минуты назад

      Рубашка а что после спартака не писали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8853

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну да - вам по вкусу судейство как в матче со Спартаком (((

      5
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      Рейтинг: +597

      АКМ-74У > Persona_non_Grata 52 минуты назад

      Это было давно...по словам Рубашко.

      0
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      Рейтинг: +33

      cheser1970 2 часа назад

      Как все надоели плакать о судействе что игроки что тренеры Брали бы пример с легендой Алекс Фергюсон он как то сказал давно великие слова НИ ОДИН СУДЬЯ НЕ СМОЖЕТ ПОМЕШАТЬ КОМАНДЕ ВЫЙГРАТЬ ЕСЛИ ОНА ЭТОГО ХОЧЕТ хватит ныть играйте в футбол

      2
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      Рейтинг: -81

      Alex_MI_5 2 часа назад

      Есть VAR. Что же вы не задавались этим вопросом, когда 2 пенальти нахаляву получили в первом туре? Выпердыши газовые)

      5
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      Рейтинг: +12960

      derrik2000 2 часа назад

      Ну, "друзья с берегов Невы" не будут, естественно, настаивать на немедленном снятии ФК "Сочи" с чемпионата.
      А как же:
      "Миллер и Ротенберг - братья навек". ))))))))))

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