«Сочи» – после ничьей с «Уфой»: «Давно с таким судейством не сталкивались. Напишем жалобу»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко недоволен судейством в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти.

«Есть VAR. Что делали судьи на линии в моменте, когда фолили на Антоне Заболотном при 1:0, непонятно. Нужно было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу в ЭСК. Давно с таким судейством не сталкивались», – сказал Рубашко.