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  • РПЛ. «Уфа» ушла от поражения в Сочи, но продлила безвыигрышную серию до 12 матчей

РПЛ. «Уфа» ушла от поражения в Сочи, но продлила безвыигрышную серию до 12 матчей

6 ноября 2020, 20:53
9

Пенальти помог «Уфе» не проиграть сочинцам. На 86-й минуте оказался точен арендованный у хорватского «Динамо» Комнен Андрич.

Безвыигрышная серия «Уфы» в чемпионате России достигла 12 встреч. Тем не менее, уфимцы покинули последнее место.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Сочи – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Терехов, 53; 1:1 – Андрич, 86 (с пенальти).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 77), Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо (Цаллагов, 77).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов (Кротов, 74), Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Фольмер (Данченко, 73), Алибеков (Голубев, 74), Жамалетдинов (Сысуев,79) , Андрич.

Предупреждения: Миладинович, 79 – Морозов, 13.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Уфа
Комментарии (9)
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Теркчанин
1604685488
Ну вот,и то дело что ничья,а то Сочи слишком высоко взлетал.
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Kokmarov
1604686146
Смотрел от и до... это песец. Сочи наверху таблицы - это как, если б Никитин не ошибся, то вообще ничего. Что там делал Бурмистров (10 лет подает надежды), Юсупов - назад и поперек, Заболотный - ну конечно в сборную - ничего у него не прорвало. Только Пруцев отдаленно понравился, техничный, пытается острей сыграть, интересный пацан. Удивил Рахимов, сначала деревья играли в атаке у Уфы, затем на уставших защитников выпустил игроков помельче и пошустрее - так ведь и выиграть могли, но Джанаев выручил - молодец. Лучший игрок матча Терехов - да ладно, забил гол... или действительно лучший, только из худших, выделить то некого...
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ALEX ML
1604686307
Карточку судья забыл дать с удалением, но пенальти признал
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derrik2000
1604686350
Совершенно нелогичный 11-метровый, хоть и правильный, в ворота Сочи, ну, никак не стыкуется с ходом матча подавляющее большинство игрового времени. А такой же 100-процентный пенальти за "прихват" Заболотного в штрафной площади Уфы на 69-й минуте в арбитр как-то "забыл" поставить. Даже VAR не пошёл смотреть. А вообще, Сочи и Уфа сегодня смотрелись на поле, как минимум, не хуже, чем Зенит и ЦСКА в еврокубках. ))
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Рыжий бес
1604686571
Всё по делу,,,,и добавить нечего,,,,
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ySS
1604687816
Как бы там ни было, удачи Рахимову в его нелёгком деле
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GoLenaStop
1604688748
Это хороший результат для Уфы. Надо набирать темп! Удачи в играх !
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Muboraksho
1604771113
Что бы не говорили а Уфа показал бойцовский характер в этой игре с одним из лидеров чемпионата. Уфа поздравляю с ничьей равное победы.
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