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    РПЛ. «Уфа» ушла от поражения в Сочи, но продлила безвыигрышную серию до 12 матчей

    Пенальти помог «Уфе» не проиграть сочинцам. На 86-й минуте оказался точен арендованный у хорватского «Динамо» Комнен Андрич.

    Безвыигрышная серия «Уфы» в чемпионате России достигла 12 встреч. Тем не менее, уфимцы покинули последнее место.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Сочи – Уфа – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Терехов, 53; 1:1 – Андрич, 86 (с пенальти).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 77), Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо (Цаллагов, 77).

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов (Кротов, 74), Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Фольмер (Данченко, 73), Алибеков (Голубев, 74), Жамалетдинов (Сысуев,79) , Андрич.

    Предупреждения: Миладинович, 79 – Морозов, 13.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +167

      Рыжий бес 14 минут назад

      Всё по делу,,,,и добавить нечего,,,,

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      Рейтинг: +12953

      derrik2000 18 минут назад

      Совершенно нелогичный 11-метровый, хоть и правильный, в ворота Сочи, ну, никак не стыкуется с ходом матча подавляющее большинство игрового времени.
      А такой же 100-процентный пенальти за "прихват" Заболотного в штрафной площади Уфы на 69-й минуте в арбитр как-то "забыл" поставить.
      Даже VAR не пошёл смотреть.

      А вообще, Сочи и Уфа сегодня смотрелись на поле, как минимум, не хуже, чем Зенит и ЦСКА в еврокубках. ))

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      Рейтинг: +1779

      ALEX ML 19 минут назад

      Карточку судья забыл дать с удалением, но пенальти признал

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      Рейтинг: +535

      Kokmarov 21 минуту назад

      Смотрел от и до... это песец. Сочи наверху таблицы - это как, если б Никитин не ошибся, то вообще ничего. Что там делал Бурмистров (10 лет подает надежды), Юсупов - назад и поперек, Заболотный - ну конечно в сборную - ничего у него не прорвало. Только Пруцев отдаленно понравился, техничный, пытается острей сыграть, интересный пацан. Удивил Рахимов, сначала деревья играли в атаке у Уфы, затем на уставших защитников выпустил игроков помельче и пошустрее - так ведь и выиграть могли, но Джанаев выручил - молодец. Лучший игрок матча Терехов - да ладно, забил гол... или действительно лучший, только из худших, выделить то некого...

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      Рейтинг: +11

      Теркчанин 32 минуты назад

      Ну вот,и то дело что ничья,а то Сочи слишком высоко взлетал.

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