РПЛ. «Уфа» ушла от поражения в Сочи, но продлила безвыигрышную серию до 12 матчей

Пенальти помог «Уфе» не проиграть сочинцам. На 86-й минуте оказался точен арендованный у хорватского «Динамо» Комнен Андрич.

Безвыигрышная серия «Уфы» в чемпионате России достигла 12 встреч. Тем не менее, уфимцы покинули последнее место.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Сочи – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Терехов, 53; 1:1 – Андрич, 86 (с пенальти).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 77), Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо (Цаллагов, 77).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов (Кротов, 74), Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Фольмер (Данченко, 73), Алибеков (Голубев, 74), Жамалетдинов (Сысуев,79) , Андрич.

Предупреждения: Миладинович, 79 – Морозов, 13.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ