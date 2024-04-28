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КДК рассмотрит слова Тихонова в адрес судьи Опейкиной

28 апреля 2024, 10:43
5

Выступление главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес арбитра Веры Опейкиной – в поле внимания КДК РФС.

«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча СКА Хабаровск – «Енисей».

Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Енисей Тихонов Андрей Опейкина Вера
Комментарии (5)
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sochi-2013
1714296170
Вот уж от кого не ожидал! ((
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rash1959
1714298081
Тихонов дурного не скажет. Значит было за что сказать.
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Боров мясной
1714304332
Что не так сказал Тихонов, тетку эту гнать в женский футбол,пусть там чудит.
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Strig
1714319427
Бабе - цветы, детям - мороженое
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Нас Много
1714493708
Не надо ЖОпейкиных в мужской футбол!
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