КДК рассмотрит слова Тихонова в адрес судьи Опейкиной

Выступление главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес арбитра Веры Опейкиной – в поле внимания КДК РФС.

Сочинка на прошлой неделе судила матч «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча СКА Хабаровск – «Енисей».

Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.