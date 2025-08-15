В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь

В службе коммуникаций РФС назвали причину, из-за которой вингеру «Ростова» Мохаммаду Мохеби показали вторую желтую карточку в игре FONBET Кубка России с «Пари НН» (0:1).
«Игрок «Ростова» Мохебби получил вторую желтую карточку в кубковом матче с «Пари НН» за грубую игру», – сообщили в службе коммуникаций.
Мохеби был удален после получения второй желтой карточки на 85‑й минуте встречи по итогам консультации главной судьи Веры Опейкиной с ВАР. В трансляции видно, что иранец коснулся груди арбитра, когда пытался оспорить нарушение правил.
- На 73-й минуте у «Ростова» с поля также был удален Александр Тарасов.
- Кубковый матч 2-го тура группы C Пути РПЛ проходил в Саранске.
Источник: «Матч ТВ»