В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь

В службе коммуникаций РФС назвали причину, из-за которой вингеру «Ростова» Мохаммаду Мохеби показали вторую желтую карточку в игре FONBET Кубка России с «Пари НН» (0:1).

«Игрок «Ростова» Мохебби получил вторую желтую карточку в кубковом матче с «Пари НН» за грубую игру», – сообщили в службе коммуникаций.

Мохеби был удален после получения второй желтой карточки на 85‑й минуте встречи по итогам консультации главной судьи Веры Опейкиной с ВАР. В трансляции видно, что иранец коснулся груди арбитра, когда пытался оспорить нарушение правил.