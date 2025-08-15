Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь

В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь

Сегодня, 14:36
3

В службе коммуникаций РФС назвали причину, из-за которой вингеру «Ростова» Мохаммаду Мохеби показали вторую желтую карточку в игре FONBET Кубка России с «Пари НН» (0:1).

«Игрок «Ростова» Мохебби получил вторую желтую карточку в кубковом матче с «Пари НН» за грубую игру», – сообщили в службе коммуникаций.

Мохеби был удален после получения второй желтой карточки на 85‑й минуте встречи по итогам консультации главной судьи Веры Опейкиной с ВАР. В трансляции видно, что иранец коснулся груди арбитра, когда пытался оспорить нарушение правил.

  • На 73-й минуте у «Ростова» с поля также был удален Александр Тарасов.
  • Кубковый матч 2-го тура группы C Пути РПЛ проходил в Саранске.

Еще по теме:
Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди 4
Игрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра 22
Названы судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Пари НН Мохеби Мохаммад Опейкина Вера
Странник 09
1755259094
Что у неё грудь есть, он не знал
Ответить
Каратель помойников
1755259455
А была ли грудь? Может он мощного торса коснулся?)))
Ответить
Олег 2022
1755262089
нахрен \дам ставят судить мужчин, фигня полная (((
Ответить
