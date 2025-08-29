Судья Опейкина отреагировала на информацию, что Мохеби из «Ростова» трогал ее за грудь

Женщина-арбитр Вера Опейкина рассказала о ситуации с удалением нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби.

Опейкина судила кубковый матч между «Пари НН» и «Ростовом» (1:0).

Мохеби получил красную карточку на 85-й минуте.

Сообщалось, что иранца удалили после прикосновения к груди рефери.

«Вторую желтую карточку (Мохебби) – за грубую игру. То, что говорилось в прессе, конечно, всe не так. Никто меня не трогал, просто игрок понимал, что сейчас будет предупреждение, подошел на эмоциях.

Мне нужно было установить, кто это. И оказалось, что это действительно он. Но он понимал, за что удален. Я понимала, за что его удаляю.

Мне кажется, он даже не обратил на это внимания, точно не читал прессу. И я, естественно, не ждала никаких извинений, потому что это всe было выдумано, как воздушный шарик.

Я всегда к любому матчу подхожу с полным настроем. То есть для меня нет каких‑то проходных, легких матчей. Неважно, кто играет, мужчины или женщины», – заявила Опейкина.