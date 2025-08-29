Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Судья Опейкина отреагировала на информацию, что Мохеби из «Ростова» трогал ее за грудь

Судья Опейкина отреагировала на информацию, что Мохеби из «Ростова» трогал ее за грудь

Сегодня, 20:57
2

Женщина-арбитр Вера Опейкина рассказала о ситуации с удалением нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби.

  • Опейкина судила кубковый матч между «Пари НН» и «Ростовом» (1:0).
  • Мохеби получил красную карточку на 85-й минуте.
  • Сообщалось, что иранца удалили после прикосновения к груди рефери.

«Вторую желтую карточку (Мохебби) – за грубую игру. То, что говорилось в прессе, конечно, всe не так. Никто меня не трогал, просто игрок понимал, что сейчас будет предупреждение, подошел на эмоциях.

Мне нужно было установить, кто это. И оказалось, что это действительно он. Но он понимал, за что удален. Я понимала, за что его удаляю.

Мне кажется, он даже не обратил на это внимания, точно не читал прессу. И я, естественно, не ждала никаких извинений, потому что это всe было выдумано, как воздушный шарик.

Я всегда к любому матчу подхожу с полным настроем. То есть для меня нет каких‑то проходных, легких матчей. Неважно, кто играет, мужчины или женщины», – заявила Опейкина.

В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь 7
Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди 4
Игрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра 22
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ростов Пари НН Мохеби Мохаммад Опейкина Вера
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1756491221
..."выдуманно, как воздушный шарик" - всё ясно с тобой, Вера Опейкина, красноречивая и справедливая)...
Ответить
Freyd
1756491632
Была бы ещё грудь
Ответить
  • Читайте нас: 