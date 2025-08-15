Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о работе главного судьи матча FONBET Кубка России «Пари НН» – «Ростов» (1:0) Веры Опейкиной.

– Если Опейкина дала вторую желтую карточку Мохеби за то, что он оказал на нее физическое воздействие, тронув ее за грудь, это правильное решение?

– За физическое воздействие на арбитра показывается прямая красная карточка. Не знаю, за что была показана вторая желтая карточка, возможно, за недисциплинированные неспортивные действия. Но это не могло быть за физическое воздействие, потому что в таком случае должна быть показан прямая красная.

– То есть, если это вторая желтая за физическое воздействие, то это ошибка Опейкиной?

– Сложно сказать, по телевизионной картинке мы видим, что Вера находилась прямо в эпизоде. Она его расценила, у нее были основания показать желтую – небольшой физический контакт, наверное, какие‑то слова. Не берусь назвать это ошибочным решением, потому что основания для показа второй карточки были.