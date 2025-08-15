Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди

Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди

Сегодня, 11:06
1

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о работе главного судьи матча FONBET Кубка России «Пари НН»«Ростов» (1:0) Веры Опейкиной.

– Если Опейкина дала вторую желтую карточку Мохеби за то, что он оказал на нее физическое воздействие, тронув ее за грудь, это правильное решение?

– За физическое воздействие на арбитра показывается прямая красная карточка. Не знаю, за что была показана вторая желтая карточка, возможно, за недисциплинированные неспортивные действия. Но это не могло быть за физическое воздействие, потому что в таком случае должна быть показан прямая красная.

– То есть, если это вторая желтая за физическое воздействие, то это ошибка Опейкиной?

– Сложно сказать, по телевизионной картинке мы видим, что Вера находилась прямо в эпизоде. Она его расценила, у нее были основания показать желтую – небольшой физический контакт, наверное, какие‑то слова. Не берусь назвать это ошибочным решением, потому что основания для показа второй карточки были.

  • Вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби был удален после получения второй желтой карточки на 85‑й минуте встречи после консультации Опейкиной с ВАР. В трансляции видно, что иранец коснулся груди судьи, когда пытался оспорить нарушение правил.
  • На 73-й минуте у «Ростова» с поля также был удален Александр Тарасов.
  • Кубковый матч 2-го тура группы C Пути РПЛ проходил в Саранске.

Еще по теме:
Игрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра 21
Назван игрок, который хочет остаться в «Ростове» 3
Вингер «Ростова» может перейти в чемпионат Франции
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Пари НН Мохеби Мохаммад Лапочкин Сергей Опейкина Вера
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1755246606
копейкина это новый мем российского судейства
Ответить
Главные новости
Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва
12:07
Названа сумма, за которую игрока сборной Аргентины могут отпустить в «Спартак»
11:56
Стало известно, кто победил в голосовании за самый популярный клуб – «Спартак» или «Зенит»
11:36
1
Ди Лусиано объяснил, почему решил перейти в ЦСКА
11:25
1
Агент Солари сказал, может ли игрок летом уйти из «Спартака»
10:46
3
Стало известно, сколько персонал «Зенита» платит за еду на базе клуба
09:50
7
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом»
09:22
3
В «Спартаке» приняли решение по Манчини
08:54
10
Защитник из Аргентины приехал на подписание контракта с ЦСКА
08:30
1
Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде
08:19
6
Все новости
Все новости
Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди
11:06
1
Тренер «Пари НН» высказался о первой победе команды под своим руководством
09:11
ФотоИгрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра
Вчера, 23:11
21
Тренер «Ростова» Альба объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке России
Вчера, 22:50
Кубок России. «Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» – 0:1
Вчера, 21:29
8
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:28
Реакция Мостового на уход Станковича с трибуны в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 19:28
4
«Динамо» обратилось к болельщикам после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 19:00
6
Мостовой высказался о поражении «Динамо» со счетом 0:4
Вчера, 18:25
3
Глебов сказал, кто виноват в разгромном поражении «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 15:13
3
В клубе Второй лиги предложили фанатам деньги за скандирования оскорблений в адрес арбитра
Вчера, 13:09
1
Гендиректор «Динамо» извинился перед болельщиками за разгром от «Краснодара»
Вчера, 12:05
1
Экс-судья Лапочкин назвал Батракова виновником потасовки в матче «Локомотив» – «Балтика»
Вчера, 11:50
7
Мусаев заявил, что «Динамо» с Карпиным будет бороться за самые высокие места
Вчера, 11:31
1
Экс-игрок «Динамо» – о разгроме команды «Краснодаром»: «Стыд, позор! Нельзя так!»
Вчера, 11:17
3
Мусаев посоветовал 18-летнему Мукаилову быть скромнее после дубля в ворота «Динамо»
Вчера, 10:43
5
Карпин – об игре «Краснодара» в атаке: «Их вратарь все время выбивал мяч, ни разу они не вышли низом»
Вчера, 10:25
8
Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром»
Вчера, 08:32
5
Карпин – об игроках, вышедших против «Краснодара»: «Помогли… умереть»
Вчера, 07:50
7
Карпин прокомментировал поражение 0:4 от «Краснодара»
13 августа
6
Мусаев оценил разгромную победу «Краснодара» над «Динамо»
13 августа
Видео«Динамо» пропустило 4-й гол от «Краснодара» из-за дикой вратарской ошибки Лещука
13 августа
6
Талалаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»: «Батракову позволено больше, чем другим?»
13 августа
4
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес «Динамо» в Москве – 4:0!
13 августа
24
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»
13 августа
Видео18-летний воспитанник «Краснодара» Мукаилов оформил дубль в дебютном матче – в ворота «Динамо»
13 августа
39
Кубок России. «Сочи» обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти
13 августа
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
13 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 