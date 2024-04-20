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    • «Пускай тренируется в Махачкале»: Тихонов раскритиковал женщину-судью после поражения «Енисея»

    «Пускай тренируется в Махачкале»: Тихонов раскритиковал женщину-судью после поражения «Енисея»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов недоволен, что матч Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:3) обслуживала Вера Опейкина.

    «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте еe на матч «Родина»«Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Мне арбитр РПЛ прислал фотографию и сказал, что пенальти не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника.

    Плюс в первом тайме Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и мы получаем жeлтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу. С ответной атаки мы получаем гол. Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают.

    Может быть, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на жeлтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Да, мы сами виноваты, мы плохо играли. Были моменты, которые мы не завершали, пропустили три мяча. Не ищу оправдания», – сказал Тихонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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