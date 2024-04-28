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Семин предложил тренера для «Спартака»

28 апреля 2024, 10:36
16

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин прокомментировал тренерский вопрос в клубе.

«Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы через чур много кадровых ошибок.

«Спартак» не имеет право постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», – сказал Семин.

  • Романцев тренировал «Спартак» в 1989-1995, 1997-2003 годах.
  • Он 9 раз приводил команду к чемпионству.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Романцев Олег
Комментарии (16)
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...уефан
1714291308
... Палыч, Олегу Иванычу десятка б два годков скинуть и мы обеими руками ЗА!!!... Для этой тренерской хрени здоровье сносное надо иметь... Жалко Иваныча будет...
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VVM1964
1714292181
Кто еще не высказался на тему тренера для Спартака ??? ... "А теперь послушаем начальника транспортного цеха ... " )))
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andr45
1714292273
СЕМИН «Увы, руководство красно-зеленых допускало в последние годы через чур много кадровых ошибок. «Локомотив» не имеет право постоянно биться за восьмую-десятую позицию в РПЛ» СПРАВОЧНО ЧИСЛО ТРЕНЕРОВ С 2011-2022 «ЛОКОМОТИВ» 17 «ДИНАМО» 14 «СПАРТАК» 12
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Nitup
1714292386
Кнут им хороший нужен, типа Черчесова, или новый Лобановский, а не Гвардиола. Чтобы ни одна падла в команде пикнуть не могла! Нормальные игроки в Россию не поедут, а эти ремесленники должны бегать, а не ходить шагом по полю. Газпром вон платит по-чёрному такому же сброду - результат налицо.
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rash1959
1714298143
пень старый, залезай на печку, водка киснет.
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rash1959
1714298416
Олег Иванович теперь спец по рыбалке, футбол от него убежал лет на 30 вперёд, а он и не пытался его догонять. Спасибо ему всегда будет, но ... за прошлые успехи.
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Мордаванин
1714301019
Дедка за дедку .жучка за репку. а в основном все за бабки
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1714334872
У Спартака есть сейчас тренер и с довольно хорошими результатами.Поэтому чего кого то ищут непонятно. Еще Евсеева возьмите)))
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