Семин предложил тренера для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин прокомментировал тренерский вопрос в клубе.
«Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы через чур много кадровых ошибок.
«Спартак» не имеет право постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», – сказал Семин.
- Романцев тренировал «Спартак» в 1989-1995, 1997-2003 годах.
- Он 9 раз приводил команду к чемпионству.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
Источник: RT