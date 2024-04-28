Семин предложил тренера для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин прокомментировал тренерский вопрос в клубе.

«Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы через чур много кадровых ошибок.

«Спартак» не имеет право постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», – сказал Семин.