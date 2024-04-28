Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» против «Пари НН». Игра состоится 28 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Бериша, Конате, Семeнов, Камилов, Олейников, Ловат, Тодорович, Гандри, Шатара, Тимофеев.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Пари НН»: .Нигматуллин, Стоцкий, Александров, Гоцук, Каккоев, Живоглядов, Кучаев, Трошечкин, Калинский, Кутателадзе, Карапузов.

Главный тренер: Сергей Юран