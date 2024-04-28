Директор «Пари НН» – после поражения от «Ахмата»: «Есть вопросы к тренерскому штабу»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал команду после поражения от «Ахмата».

Клуб из Нижнего Новгорода проиграл со счетом 1:5 и занимает 11-е место в РПЛ.

«Не случилось. Не помогли разговоры и установки. Разобраны физически и психологически не мотивированы. Это черный день в истории команды.

Понятно, что сейчас нельзя продолжать в таком же духе. Требуется перезагрузка. Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения.

Команда едет в Нижний Новгород. Продолжится подготовка к следующим турам», – написал Мелик-Гусейнов.