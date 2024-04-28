Червиченко прокомментировал возможное уголовное преследование «Краснодара»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на шутку игрока «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» (2:0).

Безруков после игры обратился к «Краснодару», сказав, что ждет от клуба деньги за победу над «Зенитом».

Слова Руслана рассмотрит комитет по этике РФС.

За стимулирование «Рубина» «Краснодару» как 3-й стороне грозит уголовное дело.

«Может ли реально «Краснодар» перевести денежки «Рубину»? У нас раньше в футболе поощрение соперника было оформлено чуть ли не на законном основании. В какой-то момент, на протяжении двух-трeх лет было абсолютной нормой мотивировать соперника деньгами за победу над конкурентом. «Спартак» никогда не платил соперникам, ведь мы сами пытались делать свою работу. Нам точно никто не платил, ведь все знали, что мы и без помощи других у кого надо отберeм очки.

Такая практика была распространена у нас в чемпионате в 2005, 2006 и 2007 годах, когда команды премировали третью сторону. Тогда это даже не возбранялось, что ты платишь премиальные той команде, которая обыгрывает твоего конкурента. Это же не покупка игры, а лишь мотивация. Но позже такую практику остановили.

Стоит ли ввести это и сейчас? Вы знаете, сейчас это будет восприниматься как взятка. Я думаю, что ничего этого не должно быть. Опять же, это всe было тогда, когда букмекеры не поглотили футбол. В текущее время любая подобная выплата будет восприниматься под призмой влияния на результат», – сказал Червиченко.