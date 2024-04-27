Против «Краснодара» могут возбудить уголовное дело

Член рабочей группы по совершенствованию законодательства РФ в области спорта, правовед Сергей Aлексеев отреагировал на шутку игрока «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» (2:0).

Безруков после игры обратился к «Краснодару», сказав, что ждет от клуба деньги за победу над «Зенитом».

Слова Руслана рассмотрит комитет по этике РФС.

«Ситуация с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым может рассматриваться в рамках статьи 184 Уголовного кодекса РФ – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», – сказал Алексеев.

«Краснодар» отстает от лидирующего в РПЛ «Зенита» на очко.

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