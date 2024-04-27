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Против «Краснодара» могут возбудить уголовное дело

27 апреля 2024, 17:06
28

Член рабочей группы по совершенствованию законодательства РФ в области спорта, правовед Сергей Aлексеев отреагировал на шутку игрока «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» (2:0).

  • Безруков после игры обратился к «Краснодару», сказав, что ждет от клуба деньги за победу над «Зенитом».
  • Слова Руслана рассмотрит комитет по этике РФС.

«Ситуация с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым может рассматриваться в рамках статьи 184 Уголовного кодекса РФ – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», – сказал Алексеев.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Краснодар Безруков Руслан
Комментарии (28)
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zarsm
1714226843
Ну клоуны, занимайтесь реальными преступлениями, а не херней
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порт
1714227381
Маразм крепчал.
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anatolich72
1714228997
Шутить можно только руководству зенита.
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...уефан
1714229264
...ох, и твари же, загнобят пацана за обычную шутку теперь. А слабо с таким же энтузиазмом пошебуршить, где-то повыше или отмашки не было???...
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Александр-Каратеев-yandex
1714230564
Если так рассуждать, то жест Медведева это призыв к изнасилованию, тоже уголовное дело.
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sochi-2013
1714230875
Бред! Если бы проиграли, и он обратился с такими словами к Зениту....... что-то высосать было можно, но при таком раскладе - БРЕД!!!!!!!
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anatolich72
1714231492
Клоунада от питерских начинается.
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волчарик
1714232321
Журналистика и изложение фактов стали никакущими,а народ ведется.Во первых причем здесь Краснодар? Во вторых где влияние на результат? Рубин честно выполнил свою работу и один из игроков,в шутку,намекнул на премию.Да если даже не в шутку это ведь не сдать матч за деньги.
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Январь 59
1714232934
Зенит проиграл Рубину, а против Краснодара откроют уголовное дело? Прикольно. Я бы понял если бы руководством Зенита была сказана фраза:"Краснодар ваша просьба выполнена, ждём денег" . Может для начала рассмотреть угрозу изнасилования в адрес Спартака? Я бы на месте Спартака подал бы в суд.
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Красногвардейчик
1714280865
Во газовых зацепил парень.....пучит их)) Митрофанов, вот как бывший зинитовец скажи, разве порно Дзюбы с Азмуном в раздевалке Краснодара не тянет на статью о пропаганде ЛГБТ?
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