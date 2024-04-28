Кобелев: «Откуда взяли Абаскаля и кто его пригласил?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выступил против приглашения иностранных специалистов в Россию.

– Почему иностранные специалисты в России востребованы гораздо больше отечественных?

– Это очень сложный вопрос. Я не понимаю. Я просто не вижу иностранных тренеров, которые достигают какого-то результата. Давайте назовeм.

– Спаллетти?

– У Спаллетти играли Витсель, Халк и шесть или семь российских ребят из сборной. Спаллетти и Адковат были хороши – это понятно. Но сегодняшние иностранные тренеры – это плод работы агентов. Например, откуда взяли Абаскаля и кто его пригласил? После Абаскаля оставили его помощника Слишковича без альтернативы. И что сделал Абаскаль за эти полтора года?