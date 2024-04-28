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Кобелев: «Откуда взяли Абаскаля и кто его пригласил?»

28 апреля 2024, 14:13
3

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выступил против приглашения иностранных специалистов в Россию.

– Почему иностранные специалисты в России востребованы гораздо больше отечественных?

– Это очень сложный вопрос. Я не понимаю. Я просто не вижу иностранных тренеров, которые достигают какого-то результата. Давайте назовeм.

– Спаллетти?

– У Спаллетти играли Витсель, Халк и шесть или семь российских ребят из сборной. Спаллетти и Адковат были хороши – это понятно. Но сегодняшние иностранные тренеры – это плод работы агентов. Например, откуда взяли Абаскаля и кто его пригласил? После Абаскаля оставили его помощника Слишковича без альтернативы. И что сделал Абаскаль за эти полтора года?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кобелев Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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NewLife
1714304033
Откуда тебя взяли, очистив от нафталина. Как же надоели эти псевдо патриоты - пздболы, которые ничего не могут сами, но готовы вопить "акелла промахнулся"
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Мордаванин
1714304616
Из небытия возникнул вечный лузер .а тема вся та же
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DOCTOR PENALTY
1714308998
За полтора года Абаскаль сделал большое дело: убил Спартак. Не каждый сможет.
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