Кобелев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту» 3:9 в 2007 году

Бывший тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев вспомнил значимые для себя матчи против «Зенита».

«Практически все помню: и как футболист, и как тренер. С точки зрения эмоций мне запомнилось, как мы выиграли у «Зенита», когда я ещe был игроком, – и на чемпионат, и на Кубок. Это был 1999 год. Сколько времени прошло… Кошмар!

Как тренеру запомнилось обидное поражение от «Зенита» со счeтом 3:9 [в 2007 году]. Это был матч на Кубок, и мы провели ротацию. Тогда арбитр судил свой последний матч – начудил там знатно. Это вообще отдельный разговор. У меня осталась запись той игры и того, что творил этот господин.

Помню, что за несколько дней до того проигрыша мы ещe на старом стадионе «Динамо» выиграли у «Зенита» в чемпионате со счeтом 4:2», – сказал Кобелев.