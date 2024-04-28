Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кобелев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту» 3:9 в 2007 году

Кобелев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту» 3:9 в 2007 году

28 апреля 2024, 12:50
6

Бывший тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев вспомнил значимые для себя матчи против «Зенита».

«Практически все помню: и как футболист, и как тренер. С точки зрения эмоций мне запомнилось, как мы выиграли у «Зенита», когда я ещe был игроком, – и на чемпионат, и на Кубок. Это был 1999 год. Сколько времени прошло… Кошмар!

Как тренеру запомнилось обидное поражение от «Зенита» со счeтом 3:9 [в 2007 году]. Это был матч на Кубок, и мы провели ротацию. Тогда арбитр судил свой последний матч – начудил там знатно. Это вообще отдельный разговор. У меня осталась запись той игры и того, что творил этот господин.

Помню, что за несколько дней до того проигрыша мы ещe на старом стадионе «Динамо» выиграли у «Зенита» в чемпионате со счeтом 4:2», – сказал Кобелев.

Еще по теме:
Орлов проанализировал поражение «Зенита» от «Динамо» 2
Реакция Медведева из «Зенита» на шутку «Динамо» в свой адрес 8
Личка сказал, как изменились шансы «Динамо» на чемпионство после победы над «Зенитом» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1714300630
Так ты в 99 году в Зенит перешёл.и два года там трудился. Кошмар у него Мусор бестолковый
Ответить
Боров мясной
1714301353
Арбитр виноват или ротация проведенная?
Ответить
Главные новости
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
7
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Все новости
Все новости
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
22:29
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+